Низькі підбори на вулиці: як вибрати зручні чоботи

Досить часто наші впевненість і спокій залежать від зручного взуття, яке цієї зими має тенденції до чобіт на низьких підборах.

Знову ми повертаємось до нашого улюбленого streetstyle, адже попри дистанційне спілкування, до якого ми вже звикли за роки пандемії і повітряних тривог, дедалі частіше прагнемо до офлайн-життя. Тож й хочемо виглядати елегантно, водночас почуваючись комфортно і невимушено. І досить часто наші впевненість і спокій залежать від зручного взуття, яке цієї зими має тенденції до чобіт на низьких підборах.

А дізналися ми про це за матеріалами vogue.it, які оприлюднив vogue.ua. Отже, від вишуканих моделей до практичного взуття на широких підборах і ковбойських чобіт — які моделі будуть найактуальнішими цього сезону.

Чоботи на широких підборах

Чоботи на широких підборах — це модель, яка ідеально підходить і тим, хто не любить взуття на шпильці, і тим, хто шукає елегантне взуття на щодень. Поєднуйте їх із довгими спідницями всіх типів, а також з колготками та шортами. Загалом такі чоботи ідеальні пасують і до офісного, і повсякденного дрескоду, бо вирізняються певною елегантністю. Та й різноманітність моделей такого взуття дозволить по-справжньому прикрасити будь-який образ.

Чоботи з металевим носком

Високі моделі досить привабливо виглядають зі спідницями міді з лелітками та корсетними блейзерами, які повторюють силует.

Фото: pinterest.com

Чоботи-слаучі з гострим носком

Завжди виявляються безпомилковим варіантом, якщо хочеться мати елегантний вигляд, особливо в тандемі з мініспідницею. Якщо ж доповнити вбрання білою сорочкою і пальтом типу оверсайз із широкими вилогами в тон взуття, ви станете центром уваги streetstyle.

Фото: pixabay.com

Чоботи з овальним носком

Прекрасні у поєднанні із мініспідницями. А ще потрібні гарні колготи, щоб мати надзвичайно елегантний вигляд.

Фото: pixabay.com

Класичні високі чоботи

Ви ще не мали black look? А спробуйте! Наприклад, високі чоботи на широких підборах разом з твідовим пальтом. Враження гарантоване.

Фото: pinterest.com

Чоботи з широкими халявами

Як гарно і тепло цієї зими, адже у ці чоботи можна заправити штани. І вони ідеально пасують зі светрами та курткою.

Фото: pinterest.com

Чоботи на підборах kitten heels

Серед найбажаніших можна побачити моделі чоботів на підборах kitten heels. Вони зручні та універсальні, до того ж їм вдається витончити фігуру, роблячи кожен образ привабливішим.

Фото: pinterest.com

Ковбойські чоботи

Ці чоботи завжди серед улюблених моделей через їх альтернативний дизайн і безмежні можливості стилізації. А от різноманітність їх вражає — від повністю чорних до моделей з яскравими контрастними аплікаціями та вишивкою. Пасують ковбойські чоботи до будь якого образу — і повсякденного, і вечірнього.

Фото: pinterest.com

Нагадаємо, раніше Фокус писав про топові тренди в одязі на осінь і зиму 2023. Серед хітів — класичне чорне пальто.