Розкрита реакція короля Чарльза ІІІ на запізнення принца Вільяма з дружиною на коронацію

Подружжя Уельських на кілька хвилин запізнилося на історичну церемонію. Королівський автор розкриває деталі інциденту, який залишився практично непоміченим.

Стало відомо, як король Чарльз ІІІ відреагував на те, що його син Вільям з дружиною Кейт Міддлтон запізнилися на коронацію 6 травня 2023 року. Про це пише Hello Magazine.

У своїй новій книзі "Чарльз III: Внутрішня історія" автор Роберт Гардман розповідає, що насправді сталося в той день. Процесія короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли до Вестмінстерського абатства повинна була зайняти 33 хвилини, але насправді тривала лише 26 хвилин.

"Принц та принцеса Уельська та їхні двоє молодших дітей запізнюються на хвилину. Уельські повинні бути там на вісім хвилин попереду короля та королеви. Але вони тепер приїдуть за ними", — розповідає автор.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Тому королівській парі довелося чекати, а монарх виглядав схвильованим у цій ситуації.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty

"Ми ніколи не можемо бути вчасно … завжди щось … це нудно", — передає слова британського суверена в цей момент читач по губах.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

"Співробітники Кенсінгтонського палацу, які працюють на Уельських, кажуть, що оскільки король був рано, машина, що перевозила Вільяма та Кетрін, була спіймана за його процесією, коли вона повинна була бути попереду", — додає автор книги.

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл вийшли на звʼязок з Кейт Міддлтон та королем Чарльзом.

Також Фокус писав про проблеми зі здоровʼям короля Чарльза ІІІ.