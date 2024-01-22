Олену Блиновську відправили в СІЗО з-під домашнього арешту

Російську блогерку звинувачують в ухиленні від сплати понад одного мільярда рублів податків і відмиванні грошей. Також її звинуватили в тому, що вона порушила правила утримання під домашнім арештом і спілкувалася зі свідком у справі.

Слідчий комітет РФ у Москві звернувся до Замоскворецького районного суду з клопотанням про взяття під варту блогерки Олени Бліновської. І клопотання було задоволено. У СІЗО Блиновська пробуде до 24 квітня 2024 року. Її звинувачують в ухиленні від сплати понад одного мільярда рублів податків і відмиванні грошей. Також її звинуватили в тому, що вона порушила правила утримання під домашнім арештом і провела новорічну вечірку у себе вдома. Про це пише "Медіазона".

У повідомленні московського управління Слідчого Комітету сказано, що слідство подало клопотання "у зв'язку з неодноразовими порушеннями раніше обраного запобіжного заходу". Олена Блиновська перебуває під домашнім арештом за рішенням суду від 28 квітня 2023 року.

У прес-службі Слідчого комітету також повідомили, що Бліновській висунули обвинувачення за статтею про неправомірний обіг коштів платежів (частина 1 статті 187 КК).

Олена Блиновська в залі суду Фото: Кадр з відео на YouTube-каналі Слідчого комітету Російської Федерації

Суд проходив сьогодні. Свідком у справі була гендиректорка однієї з компаній Блиновської — Вікторія Асмолова. Вона була присутня на вечірці.

Слідчий заявив, що тепер Блиновську обвинувачують за статтею 187 КК, на яку не поширюється заборона щодо відправлення підприємців у СІЗО.

"Блиновська організовує за місцем свого проживання різні масові заходи... зустрічається з необмеженим колом осіб", — заявив слідчий, він також заявив, що у своєму визнанні провини Блиновська "проявляє нещирість": каже, що визнає провину, але потім стверджує, що нічого протиправного не робила. Також вона не поспішає компенсувати збитки.

Адвокат Бліновської Наталія Сальникова зажадала надати докази проведення вечірки. Слідчий Мінасов заявив, що свідок Асмолова сама розповіла про це на допиті.

Сальникова зажадала пояснити причини вимоги відправити її підзахисну в СІЗО: "Про всяк випадок, чи що?", — запитала Сальникова. На що слідчий сказав: "Необхідність така".

Також слідчий заявив, що вона спілкувалася зі свідком Асмоловою, що заборонено. Заперечення адвоката, що списку осіб, з якими заборонено було спілкуватися Бліновській, не було, і що Асмолова є свідком, її не повідомили, взяті до уваги не були.

Сама Блиновська сказала: "Головна претензія до мене, що спілкувалася зі свідком у справі. У період із 2019-го до 2021 року ми взагалі з нею перебували як знайомі, і жодним чином не стикалися, тим паче у цій кримінальній справі. Тому в мене взагалі не було в голові навіть такого факту, що вона може бути особисто свідком. Це дуже важливо". Блогерка також зазначила, що нічого не підписувала і не знала, що Асмолова є свідком у цій кримінальній справі.

"У мене не було можливості дізнатися, що я порушую закон", — заявила вона. Слідчий Мінасов на завершення додав, що новорічна вечірка не була узгоджена зі слідчим. Суд пішов на нараду, а коли повернувся, суддя відправив Блиновську в СІЗО. Там вона пробуде до 24 квітня 2024 року.

Хто така Олена Блиновська

Олена Бліновська — відома російська блогерка, телеведуча й організаторка популярних курсів із психології та особистісного зростання, так званих "марафонів бажань". У СК стверджують, що блогерка не сплатила до бюджету податки на суму понад 918 мільйонів рублів і легалізувала 43 мільйони рублів, отриманих злочинним шляхом.

Бліновську затримали у квітні 2023 року, коли вона намагалася покинути Росію і виїхати в Білорусь, а потім і в Узбекистан. Федеральна податкова служба виявила у блогерки недоплату за пенями і штрафами, через що загальна сума заборгованості зросла до 1,4 мільярда руб.

Затримання Олени Блиновської на кордоні Фото: Кадр з відео на YouTube-каналі Слідчого комітету Російської Федерації

Наприкінці 20123 року росЗМІ повідомляли, що Блиновська виплатила все, що була винна. Але її адвокат Наталія Сальникова це заперечувала, кажучи, що було заарештовано її активи на 64 мільярди рублів. Тоді повідомлялося, що блогерка виплатила 55 мільйонів рублів податків.

Сама Блиновська називає себе "мотиваційним спікером". Свої марафони, на яких люди складали "карти бажань", вона стала продавати ще 2015 року. Вона навіть вела своє шоу на телеканалі ТВ-3, заснованому мерією Петербурга. Отримувала Блиновська і гроші від держави — так, "Фонд кіно" виділив 25 мільйонів рублів на фільм про "марафони бажань".

Олена Блиновська з родиною Фото: РИА Новости

Блиновська заміжня. У неї четверо дітей.

Раніше Фокус писав, що після "голої вечірки" почалися проблеми у більшості, хто там з'явився. Так, на Настю Івлєєву подали колективний позов у розмірі 1 мільярда рублів. А репера Vacio, який з'явився зі шкарпеткою на геніталіях, відправили в армію.