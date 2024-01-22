Їжа в поміч: як омолодити організм та сповільнити процес старіння,— дієтологиня

Їжа є важливим складником нашого здоров'я та довголіття, тому недарма зараз приділяється так багато уваги здоровому харчуванню. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Тетяна Кіхтєва розповідає, що потрібно їсти, щоб зберегти молодість та здоров'я.

Сучасна людина живе набагато довше за її предків. Це стало можливим внаслідок технічного прогресу та розвитку медицини. Однак, крім генів, на тривалість нашого життя найбільше впливає спосіб життя, де надважливу роль відіграє харчування. Виявляється, деякі продукти харчування можуть стати вашими помічниками у боротьбі зі старістю, а деякі, навпаки, пришвидшити її. Фокус запитав у дієтологині, сімейної лікарки, президентки Асоціації професіоналів фітнесу та нутриціологів України Тетяни Кіхтєвої про те, які продукти допоможуть надовше зберегти молодість та стати довгожителем.

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На сьогодні, вікова класифікація від ВООЗ виглядає наступним чином:

молодий вік — 18-44 роки;

середній вік — 45-59 років;

літній вік — 60-74 роки;

старечий вік — 75-90 років;

довголіття — 90+ років.

"У нас є гени, які відповідають за старіння, наприклад, ген, який контролює старіння, називається Age1, його відкрили у 1990 році", — каже дієтологиня.

До відкриття цих генів вважалося, що на процеси старіння найбільше впливають вільні радикали, тому, щоб захистити себе від старіння, потрібні антиоксиданти, які ми також можемо отримати з їжі, На сьогодні це також актуально, але на перший план все ж виходять теорії старіння, пов'язані з генетичною інформацією та хромосомами, тому вчені досліджують різні механізми впливу саме на генетичні чинники старіння.

"Також важливим є запалення в організмі", — каже Тетяна Кіхтєва. "Є такий термін "inflammaging", який означає запальне старіння, коли в організмі виробляється забагато прозапальних цитокінів — це спеціальні білки, які викликають запалення у всьому організмі та сприяють старінню".

На сьогодні є навіть така наука — нутригеронтологія харчування, яка допомагає боротися зі старінням. Так, існують продукти, які можуть посилювати запалення, тим самим прискорюючи старіння, а є продукти, які навпаки, гальмують процеси старіння.

"Щоб зменшити запалення в організмі потрібно використовувати протизапальну дієту, яка включає фрукти, ягоди, овочі, цільнозернові продукти, корисні жири та інші корисні продукти", — наголошує дієтологиня.

Фрукти та овочі

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По-перше, фрукти та овочі — це смачно, по-друге, допомагає урізноманітнити раціон, а, по-третє, наповнити організм важливими нутрієнтами. В нормі щодня людина має з'їдати 3 порції овочів та 2 порції різноманітних фруктів.

"Фрукти та овочі містять багато антиоксидантів, і чим яскравіший колір має фрукт чи овоч, тим більше він містить антиоксидантів. Тому чорниця, полуниця, вишні, яблука, апельсини, листова зелень, шпинат, капуста, а також наші місцеві овочі, такі як буряк та гарбуз — ідеально підходять під критерії протизапальної дієти", — наголошує Тетяна Кіхтєва.

Цільнозернові продукти

Цільнозернові продукти — є джерелом клітковини, яка зв'язує токсичні речовини, радіонуклеїди, зайвий холестерин, жовчні кислоти та виводить все це з організму, що сприяє зменшенню запалення. Також клітковина підсилює моторику кишківника, що є профілактикою раку товстого кишківника.

Тому обирайте крупи довгого варіння які потрібно жувати, адже саме вони є корисними для організму, на відміну від пластівців, які не потребують варіння.

Омега-3

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Корисні жири — це омега-3 жирні кислоти, які мають сильний протизапальний ефект, і саме екозапентагенова (ЕКП) та докозагексагенова (ДГК) кислоти, що містяться в продуктах тваринного походження: жирній рибі, печінці риби, є дуже важливими для організму. А ось альфа-ліноленова кислота, яка міститься в рослинних продуктах, такого протизапального ефекту не має. Звісно, її можна включати у свій раціон, адже вона в організмі перетворюється на корисні ЕПК та ДГК, але з продуктів тваринного походження організм матиме більше протизапальних омега-3.

"Важливою є оливкова олія. Вона не містить омега-3, проте містить поліфеноли — біологічно активні речовини, які також зменшують запалення. Оливкову олію ще називають "королевою середземноморської дієти", тому її обов'язково потрібно включати в раціон кожного дня", — радить дієтологиня.

Спеції

Спеції не тільки допомагають поліпшити смак страви та створити аромат, вони ще й надзвичайно корисні для нашого здоров'я, адже також чинять протизапальну дію.

"Не забувайте про спеції та трави, бо багато з них мають протизапальні властивості — це куркума, імбир, часник, кориця, розмарин — ось найяскравіші приклади протизапальних спецій", — каже експертка.

Від яких продуктів ми старіємо?

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Полиці супермаркетів рясніють різноманітними продуктами, проте не всі вони однаково корисні. Намагайтесь обирати цільні продукти, ті, які зазнали найменшої обробки та втручання, адже саме надлишок певних компонентів може негативно відобразитись на вашому здоров'ї.

"Чи не головні продукти, які будуть викликати запалення та прискорювати старіння, — це трансжири. Вони можуть маркуватися на етикетці як рослинний жир, який вбудовується в мембрану клітини, порушує її функцію та викликає запалення. Різноманітні напівфабрикати, сосиски, сардельки, цукерки, морозиво — все це містить трансжири", — наголошує Тетяна Кіхтєва.

Крім того, дієтологиня наголошує, що шкідливим також є надлишок простих цукрів, особливо коли вже є підвищена глюкоза крові, це сприятиме глікації. Глікація — це коли білки нашого організму, в судинах, в печінці, в головному мозку поєднуються з цукрами, які склеюють білок. І звісно, що цей білок починає погано працювати, виникає запалення та прискорюється старіння.

"Кінцеві продукти глікації виробляються в організмі, а ще потрапляють до нас з їжею. Це може бути просто цукор, а також згущене молоко, різні іриски, дуже засмажена скоринка на м'ясі або на тостах — там також утворюються ці КПГ (кінцеві продукти глікації)", — зазначає дієтологиня.

Отже, бути молодим та здоровим чи швидко постаріти — вибір кожного, і залежить від не лише від генів, а й від способу життя та харчування. Не робіть з їжі культу, використовуйте її як джерело енергії та корисних речовин, і завжди думайте, що покласти у свою тарілку.

Нагадаємо, 6 продуктів, які потрібно їсти щодня, щоб жити довше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб обернути процес старіння клітин і, перепрограмувавши їх, повернути молодість.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.