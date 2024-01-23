Розлючений перехожий плюнув на машину Каньє Веста у нього на очах (відео)

Незважаючи на те, що чоловік вигукував образи в бік репера, той не став йому нічого відповідати. Сівши з дружиною в машину, Вест трохи послухав незнайомця і вирушив у справах.

46-річний американський репер Каньє Вест і його 29-річна дружина Б'янка Цензорі дорогою до солярію в Лос-Анджелесі потрапили в досить неприємну ситуацію, пише TMZ.

Коли музикант у повністю чорному одязі та Б'янка в обтислій білій майці без бюстгальтера, чорних шортах і туфлях на шпильці підійшли до своєї машини, випадковий перехожий почав кричати на них, а потім плюнув у машину Веста, коли вони спробували виїхати.

Темношкірий чоловік ображав Веста, вигукуючи "Ти в моєму кварталі, хлопчику!", а також згадав Люцифера, диявола і 666. Однак репер ніяк не відреагував на його слова. Він виїхав з парковки, відчинив вікно і кілька хвилин стояв і слухав незнайомця, перш ніж вирушити з дружиною у справах.

Зазначимо, що люди, які стали очевидцями інциденту, тепло вдягнені. на них куртки та толстовки. Водночас дружина репера виглядала, м'яко кажучи, дуже легко одягненою.

Нещодавно Вест потрапив у заголовки газет через те, що поставив собі замість зубів титанові протези вартістю $850 тисяч. Таким чином він скопіював культового лиходія "бондіани" на прізвисько Щелепи.

Імплантат являє собою нову хірургічну модель, дизайн якої створив сам репер. За словами дантистів, така процедура загрожує для нього ускладненнями, оскільки такі протези досить складно чистити. Ними також вельми незручно користуватися. Однак сам Каньє цілком задоволений тим, що зробив, і навіть продемонстрував свою нову посмішку в соцмережах.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест придумав нові образи для своєї дружини, що складаються з мінімуму одягу.