Бьянка Цензорі вийшла на публіку в шортах із секс-шопу

Для походу в солярій Б'янка вибрала предмет одягу з пікантною деталлю. У мережі знову розкритикували її за вульгарність.

29-річна дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі знову відзначилася своїм ансамблем, з'явившись на вулиці в білій майці з написом WET без бюстгальтера, чорних шортах, що відверто облягають, і чорних туфлях-човниках. І хоча, з першого погляду, її ансамбль, порівняно з попередніми виходами, був більш-менш пристойним, уважні користувачі помітили одну скандальну деталь в її образі, пише Daily Mail.

Переглядаючи фото пари в мережі, люди звернули увагу на деталь на шортах дівчини у вигляді кола з пластиковим кільцем по периметру. Як пише видання, це коло призначене для закріплення в ньому секс-іграшок. Ціна таких шортів — $50.

Каньє Вест поділився відео на своїй сторінці в соцмережі

Схоже, Каньє знову сам підбирав одяг для дружини, як це робить весь час їхнього шлюбу, і його дружина погодилася на черговий скандальний експеримент.

Такі шорти продаються по $50

Пара прямувала в солярій, і на парковці до них причепився незнайомий перехожий, який плюнув на машину Каньє і кричав йому у вікно авто образи. Репер ніяк не відреагував на це.

Каньє і Б'янка одружилися в грудні 2022 року "з релігійних міркувань" і кілька місяців тримали своє одруження в таємниці, залишивши ЗМІ право робити свої припущення.

За рік свого шлюбу пара відзначилася низкою скандальних витівок. Зокрема під час перебування в Італії впродовж кількох місяців подружжя встигло розлютити консервативних місцевих громадян тим, що ігнорувало дрес-код, а також влаштувало любовні втіхи у всіх на очах.

Раніше Фокус писав, що Б'янка Цензорі в мікро-бікіні з кішкою в руках вийшла у світ і потролила Кім Кардаш'ян.