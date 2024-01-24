Наомі Кемпбелл вийшла на подіум під час Тижня моди в Парижі (фото)

Знаменитість стала єдиною жінкою, яка вийшла на подіум під час чоловічого показу Balmain осінь/зима 2024. Вона драматично завершила подію.

53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вийшла на подіум під час Тижня моди у столиці Франції. Знімками мама двох дітей ділиться у своєму Instagram.

Кемпбелл взяла участь у показі французького бренду Balmain. Зірка подіумів та глянців подякувала креативному директору модного дому Олів'є Рустінгу.

Супермодель була єдиною жінкою, яка вийшла на подіум під час чоловічого показу Balmain осінь/зима 2024 — і вона драматично завершила подію.

Мама двох дітей вийшла на подіум у привабливому золотому головному уборі, який вертикально спускався вниз по обличчю, разом із великою скульптурою, розташованою на передній частині тіла. Золота прикраса, яка, здавалося, з’єднувалася з поясом навколо її талії, містила букет металевих квітів, які тримала пара рук.

Наомі Кемпбелл

Виразний виріб частково приховував решту її вбрання, яке включало чорні штани та світло-коричневий топ із глибоким декольте. На плечі Кемпбелл було накинуто оверсайз-пальто верблюжого відтінку.

Колекція була розроблена креативним директором Balmain Олів’є Рустінгом, який сказав Vogue, що хоче відтворювати "розкіш" і її багатозначність у кожному образі.

Показ Balmain

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл вшанувала памʼять Нельсона Мандели.

Також Фокус писав про чутки щодо ймовірного одруження Наомі Кемпбелл.