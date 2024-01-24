З екстремальним декольте: Джей Ло зʼявилася на показі Elie Saab (фото)

Артистка відвідала один із заходів у рамках Тижня моди в Парижі. Вона обрала ефектне вбрання.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес привернула увагу публіки на показі Elie Saab Haute Couture весна-літо 2024 у рамках Тижня моди в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Дружина оскароносного Бена Аффлека зʼявилася у французькій столиці у сміливій сукні з глибоким вирізом, яка демонструвала її декольте.

До ніжно-зеленої сукні Джей Ло додала ефектну квіткову накидку. Образ був виготовлений ліванським дизайнером Елі Саабом.

Вишитий пояс підкреслив статуру співачки, коли вона позувала перед фотографами на заході.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Лопес носила свої карамельні пасма у розпущеному стилі та додала зелений оксамитовий бант як аксесуар. Зокрема, дружина Бена Аффлека зробила ефектний макіяж. Втім, самого актора поруч з дружиною в цей день не було.

Опинившись на заході, знаменитість зайняла своє місце в першому ряду, вона була в хорошому настрої та махала рукою шанувальникам.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Образ Джей Ло був схожий на той, який можна було побачити на подіумах Тижня моди.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Лопес знялася в сукні українського бренду.

Також Фокус писав про ефектну появу Джей Ло на іншому показі в рамках Тижня моди в Парижі.