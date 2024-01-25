57-річна Сальма Хаєк показала себе без макіяжу (фото)

Після Помпей зірка відвідала острів Прочида в Італії. Сальма показала плоди природи та її "почуття гумору".

57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк показала себе без макіяжу. Знімками з подорожі Італією зірка екрану ділиться в Instagram з понад 27 млн підписників.

Дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно вирушила на "чарівний острів" в Італії. Володарка "Оскара" відвідала Прочиду, де зібрала свіжу полуницю, лимони та помідори з виноградної лози на місцевій фермі.

"Вдячна за ці моменти спілкування з матінкою-природою", — написала Сальма.

Акторка була в повсякденному синьому комбінезоні, прозорих окулярах і з розпущеним кучерявим волоссям.

Сальма Хаєк в Італії

"І так, цей лимон такий же великий, як моя голова — власне почуття гумору природи!" — додала знаменитість.

Вона також знайшла час, щоб позувати для селфі перед спілими помідорами, які заповнювали пейзаж. Зокрема, Хаєк показала фотографію великого лимона, згаданого в її підписі. Сальма продемонструвала аномально великий розмір цитрусового фрукта.

На наступному знімку вона зображена з тим, хто, схоже, є одним із робітників місцевої ферми.

Ці зображення з’явилися через два дні після того, як акторка поділилася, що відвідала стародавнє місто Помпеї, Італія.

Сальма Хаєк відвідала Помпеї

Нагадаємо, Сальма Хаєк показала свої архівні відверті фото.

Також Фокус писав про новорічну ялинку в домі Сальми Хаєк.