10-річна донька Кім Кардаш'ян похвалилася візитом до косметолога

Незважаючи на свій юний вік, Норт не відмовляє собі в задоволенні зробити маску для обличчя і відвідати СПА-салон. Вона активно ділиться в соцмережах подіями з життя, і похід до косметолога теж став надбанням громадськості.

10-річна Норт Вест, дочка репера Каньє Веста і зірки реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, яка звикла до розкоші з пелюшок, вже стежить за шкірою свого обличчя. У своєму TikTok вона показала похід до косметолога, яка зробила їй маску на обличчя, нанісши крем за допомогою губок.

Вона зробила селфі, лежачи на зручному ліжку з м'яким рушником, обгорнутим навколо голови.

У добірку вона також включила фото з подругою і сестрою Чикаго, зокрема і з поїздки в Діснейленд. У слайд-шоу Норт позувала в готелі Grand Californian і одягла чорний ансамбль, а також шапку Людини-павука.

Норт Вест уже пробує на собі серйозні процедури Фото: tiktok.com/@kimandnorth

Діти покаталися на підводному човні в парку розваг, імпровізованими джунглями.

Норт завершила свій пост додатковим селфі, що підкреслило її миле вбрання Mini Mouse, а також капелюх із малюнком купюри в 100 доларів на матеріалі.

З віком дівчинка все більше стає схожа на свого знаменитого батька. Вона вже встигла себе спробувати в ролі реперки, виступивши з Каньє на прослуховуванні його нового альбому і виконавши одну з його пісень.

Ба більше, дівчинка повністю поділяє підхід музиканта до життя. Вона мріє жити в невеликій квартирі з мінімумом прислуги, носить чорні мішкуваті речі і вже активно проявляє свій бунтарський характер.

Разом з тим, їй притаманна і любов до розкоші. Мати-мільярдерка не шкодує для доньки грошей, купуючи їй дорогі сумки, вінтажні купальники та забезпечуючи високий рівень життя.

Раніше Фокус писав, що Норт Вест приміряла куртку свого батька з Met Gala 2016.