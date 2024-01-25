Рвані сукні та дірки: Victor&Rolf показали нову колекцію в Парижі

Дует дизайнерів досліджує безмежні можливості одягу. І свою нову колекцію вони назвали "Руки-ножиці".

У межах Тижня моди в Парижі відбувся показ колекції Victor & Rolf Couture Spring 2024. Показ організували в Новій Сорбонні 24 січня 2024 року в Парижі, Франція. Віктор Хорстінг і Рольф Снорен, творці Віктора і Рольфа, що породили безліч вірусних мемів, завжди можуть привнести трохи гумору в Тиждень високої моди. На Тиждень моди в Париж уже з'їхалися селебріті з усього світу. І Дженніфер Лопес серед них. Про це пише Grazia.

Ми всі вже знаємо, що Віктор Хорстінг і Рольф Снорен мають почуття гумору, яке завжди знаходить відображення в їхніх колекціях за допомогою дотепної теми або радикального експерименту, які завжди привертають увагу. Хтось може назвати це трюками, але отриманий в результаті одяг більше схожий на добре продуманий витвір мистецтва, ніж на банальний предмет одягу.

Показ Victor&Rolf

У своїй останній колекції дует з Нідерландів знову звернувся до абсурду, представивши колекцію, повністю чорну, але сповнену легкості.

Показ Victor&Rolf

Граючи на протиріччях нерішучості, коли нас часто тягне до крайнощів вибору, кутюрний показ Віктора і Рольфа весна/літо 2024 року під назвою "Віктор і Рольф руки-ножиці" складався з семи "бездоганних кутюрних вбрань", які потім послідовно перетворювали на лахміття, прикрашаючи дірками й вирізами.

Показ Victor&Rolf

У заяві йдеться про те, що дизайнери "досліджували творчі можливості кравецьких ножиць, коли вони спонтанно використовуються для експериментів з декоративним кроєм. Від крихітних дірок у стилі Роршаха до бальної сукні, розрізаної навпіл: дірки і порізи контролюються і спрямовуються, але також утворюють приклади організованого хаосу".

Показ Victor&Rolf

Результатом стали напіврозрізані ліфи, безладно розрізані тюлеві спідниці, відірвані великі шматки тканини і оголені шари. Хоча "зіпсувати" одяг може здатися легкою роботою, глядачі не залишили поза увагою майстерність виготовлення оригінального вбрання.

Показ Victor&Rolf Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше в Парижі вже відбувся показ Dior, який відвідали Ріанна, Аня Тейлор-Джой і багато інших.

А дочка Венсана Касселя і Моніки Беллуччі, Дева Кассель, вперше з'явилася на цій модній події в компанії свого бойфренда.