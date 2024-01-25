Наомі Кемпбелл і Гленн Клоуз з'явилися на святкуванні 400-річчя Версаля
Закрита вечірка для обраних відбулася в Дзеркальній залі палацу. Загалом було запрошено 300 осіб.
Цього року Версаль відзначає 400-річчя. І на честь круглої дати було організовано низку заходів, серед яких головною подією стала урочиста вечеря для 300 гостей. З чуток, серед них була навіть королева Камілла, але поки що це не підтверджують таблоїди, або прес-служба палацу. Але точно були присутні акторка Гленн Клоуз, яка раніше відвідувала модний показ Dior і супермодель Наомі Кемпбелл. Про це пише Food and sens.
Урочиста вечеря відбулася 22 січня, у знаменитому Дзеркальному залі. Загалом на вечір, організований Катрін Пгар (керівниця парків і Версальського замку), зібралися 300 гостей.
За меню відповідав знаменитий шеф-кухар Ален Дюкасс, сервіруванням столу займалися два художники: Жан-Мішель Отоніель (французький скульптор, відомий своїми композиціями з намиста і скляних цеглин) і Школа ремесел Чанакья. Вечір пройшов під егідою модного дому Dior.
Чудові тарілки від художника Жана-Мішеля Отоніеля заповнювали вишукані страви від команди шеф-кухаря Марі Соріа, а годували гостей, як стало відомо з опублікованого в соцмережах меню, такими стравами:
- Маринованим морським окунем і золотою осетровою ікрою.
- Пюре з картоплі та чорного трюфеля.
- Дичина по-бреському з соусом Альбуфера, порція зимових овочів, овочеві равіолі.
- Шоколад мануфактури Алена Дюкасса, хрустке праліне з сусальним золотом.
А запивали це все рожевим шампанським Dom Pérignon Vintage 2006 року і винами мінімум п'ятирічної витримки.
Відомо, що серед гостей були Гленн Клоуз, Наомі Кемпбелл, Елізабет Дебікі та відома оперна співачка з ПАР Претті Йенде, яка виконала кілька арій.
Завершився вечір розкішним феєрверком над Версалем.
Нагадаємо, зараз у французькій столиці проходить Тиждень моди. На модному шоу Dior зірками були Ріанна, Аня Тейлор-Джой і Елізабет Дебікі.