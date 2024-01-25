Наомі Кемпбелл і Гленн Клоуз з'явилися на святкуванні 400-річчя Версаля

Закрита вечірка для обраних відбулася в Дзеркальній залі палацу. Загалом було запрошено 300 осіб.

Цього року Версаль відзначає 400-річчя. І на честь круглої дати було організовано низку заходів, серед яких головною подією стала урочиста вечеря для 300 гостей. З чуток, серед них була навіть королева Камілла, але поки що це не підтверджують таблоїди, або прес-служба палацу. Але точно були присутні акторка Гленн Клоуз, яка раніше відвідувала модний показ Dior і супермодель Наомі Кемпбелл. Про це пише Food and sens.

Урочиста вечеря відбулася 22 січня, у знаменитому Дзеркальному залі. Загалом на вечір, організований Катрін Пгар (керівниця парків і Версальського замку), зібралися 300 гостей.

Елізабет Дебікі та директорка зі зв'язків із громадськістю Будинку Dior Матильда Фав'є із супутником

Супермоделі Маріса Беренсон, Наомі Кемпбелл і директорка зі зв'язків із громадськістю Будинку Dior Матильда Фав'є Фото: Instagram Mathilde Favier

Гленн Клоуз на вечірці у Версалі Фото: Instagram Mathilde Favier

За меню відповідав знаменитий шеф-кухар Ален Дюкасс, сервіруванням столу займалися два художники: Жан-Мішель Отоніель (французький скульптор, відомий своїми композиціями з намиста і скляних цеглин) і Школа ремесел Чанакья. Вечір пройшов під егідою модного дому Dior.

Вечірка у Версалі

Чудові тарілки від художника Жана-Мішеля Отоніеля заповнювали вишукані страви від команди шеф-кухаря Марі Соріа, а годували гостей, як стало відомо з опублікованого в соцмережах меню, такими стравами:

Маринованим морським окунем і золотою осетровою ікрою.

Пюре з картоплі та чорного трюфеля.

Дичина по-бреському з соусом Альбуфера, порція зимових овочів, овочеві равіолі.

Шоколад мануфактури Алена Дюкасса, хрустке праліне з сусальним золотом.

А запивали це все рожевим шампанським Dom Pérignon Vintage 2006 року і винами мінімум п'ятирічної витримки.

Відомо, що серед гостей були Гленн Клоуз, Наомі Кемпбелл, Елізабет Дебікі та відома оперна співачка з ПАР Претті Йенде, яка виконала кілька арій.

Фото: Instagram Mathilde Favier Фото: Instagram Mathilde Favier Фото: Instagram Mathilde Favier Фото: Instagram Mathilde Favier

Завершився вечір розкішним феєрверком над Версалем.

Нагадаємо, зараз у французькій столиці проходить Тиждень моди. На модному шоу Dior зірками були Ріанна, Аня Тейлор-Джой і Елізабет Дебікі.