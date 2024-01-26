Шкідливо для здоров'я: 6 причин, чому не можна їсти цитрусові одразу після їжі

Фрукти безсумнівно корисні для здоров'я й обов'язково мають бути в нашому щоденному раціоні. Однак важливо пам'ятати, що цитрусові — це не десерт, тому їсти їх після їжі — не найкраща ідея.

Апельсини, лимони, лайми, грейпфрути та мандарини — це група фруктів, які належать до родини Рутових, з високим вмістом вітаміну С. Це потужний антиоксидант, який підтримує імунну систему, допомагає в утворенні колагену і сприяє засвоєнню заліза. Попри те, що вони корисні для здоров'я, їсти цитрусові після їжі зовсім не корисно. Про те, з якими побічними ефектами вживання цитрусових після обіду ви можете зіткнутися, пише Health Shots.

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Дієтолог Екта Сінгхвал зазначає, що цитрусові містять харчові волокна, тому вони сприяють здоров'ю травлення, запобігаючи закрепам і підтримуючи здоровий мікробіом кишківника. Окрім цього, вони мають ще низку переваг для здоров'я:

калій у цитрусових може сприяти підтримці здорового рівня артеріального тиску, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань;

вітамін С у цитрусових сприяє здоров'ю шкіри, захищаючи від окислювального стресу та сприяючи синтезу колагену;

вміст клітковини в цитрусових може допомогти в контролі ваги, сприяючи відчуттю ситості та регулюючи апетит;

цитрусові мають високий вміст води, що сприяє зволоженню організму, особливо під час вживання у вигляді цільних фруктів або у вигляді свіжовичавлених соків.

Вживання цитрусових відразу після їжі може призвести до проблем у деяких людей. Ось деякі побічні ефекти.

Вплив кислоти на травлення

Цитрусові кислі, і їх вживання одразу після обіду в деяких людей може спричинити порушення травлення. Кислотність може призвести до дискомфорту, розладу шлунка або печії, особливо у тих, хто схильний до кислотного рефлюксу.

Уповільнене засвоєння поживних речовин

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Присутність певних сполук у цитрусових може перешкоджати засвоєнню деяких поживних речовин у разі вживання їх безпосередньо після їди. Це може вплинути на біодоступність необхідних мінералів і вітамінів. Сполуки в цитрусових, які можуть впливати на засвоєння поживних речовин, включають поліфеноли, дубильні речовини та оксалати. Ці сполуки, хоча загалом корисні для здоров'я і багаті на антиоксиданти, можуть утворювати комплекси з мінералами, такими як кальцій і залізо, потенційно знижуючи їхнє засвоєння в разі вживання у великих кількостях одразу після їди. Хоча цей ефект може бути незначним для більшості людей зі збалансованою дієтою, тим, у кого є особливі проблеми з харчуванням або його дефіцит, слід враховувати загальний склад свого раціону і час вживання цитрусових.

Коливання рівня цукру в крові

Цитрусові містять натуральний цукор, тому їх вживання після обіду може призвести до різких стрибків і подальшого падіння рівня цукру в крові. Це може сприяти відчуттю втоми або потягу до додаткових перекусів, зазначає дієтологиня.

Потенційне збільшення ваги

Цитрусові досить калорійні, тому надмірне їхнє вживання, особливо після їжі, може призвести до того, що споживання калорій перевищить витрату енергії, що з часом може призвести до збільшення ваги.

Дискомфорт у ШКТ

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Деякі люди можуть відчувати шлунково-кишковий дискомфорт, такий як здуття живота або гази, під час вживання цитрусових після їди, особливо якщо у них чутлива травна система.

Взаємодія з ліками

Цитрусові можуть взаємодіяти з деякими ліками, впливаючи на їхнє всмоктування або ефективність, каже експерт. Вживання їх після обіду без урахування потенційних взаємодій може вплинути на передбачуваний терапевтичний ефект ліків.

Включення цитрусових у свій раціон може принести величезну користь для здоров'я, але не їжте їх одразу після їжі. Зачекайте 30 хвилин або годину, а потім вже насолодіться цими смачними соковитими фруктами.

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Раніше Фокус писав про те, що цитрусова дієта — це короткостроковий план схуднення, який передбачає вживання цитрусових, що сприяють спалюванню жиру, прискоренню обміну речовин і поліпшенню здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.