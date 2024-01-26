Даша Кацуріна показала, як з Дантесом вітала доньку з 8-річчям (фото)

Іменинниця отримала шоколадний торт з ягодами та велику кульку у вигляді цифри 8. Святкові солодощі дісталися і меншому брату Олександри.

Українська блогерка та бізнес-вумен Даша Кацуріна показала, як вони відсвяткували 8-й день народження доньки Олександри. Сімейними кадрами мама двох дітей ділиться в Instagram.

Іменинниці презентували торт з ягодами та велику кульку у вигляді цифри 8 разом з іншими. Святкові солодощі дісталися і меншому брату Олександри Івану, який також позував для каруселі фото в соцмережі.

"Саші сьогодні 8 років, наш ранок", — написала Кацуріна.

"Я амбасадор реальності", — відповів у коментарях Володимир Дантес, який на одному з кадрів тримав руки біля обличчя.

Даша Кацуріна показала, як вони з родиною святкують 8-річчя доньки

Олександра — донька Даші та Михайла Кацуріних. Експара оголосила про розлучення в березні 2022 року. Від їхнього союзу підростають двоє дітей, які проводять час як з мамою, так і з татом.

Через певний час після розлучення стало відомо, що Даша Кацуріна почала зустрічатися з Володимиром Дантесом, який у той же період оголосив про розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою, яка згодом підтвердила роман з Михайлом Кацуріним.

Даша Кацуріна з дітьми

Після початку повномасштабної війни в Україні Даша Кацуріна з дітьми певний час мешкала в Польщі, проте нещодавно остаточно повернулася до України та переїхала разом з Дантесом у будинок під Києвом.

Нагадаємо, Даша Кацуріна розповіла, чи жалкує про повернення до України.

Також Фокус писав про те, як Володимир Дантес робив уроки з донькою Даші Кацуріної.