Надя Дорофєєва з Кацуріним привітали його доньку з днем народження (фото)

Подарунки Олександра приймала у два етапи — спочатку в школі, а згодом вдома. Тато та його дружина організували іменинниці яскраву вечірку.

Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як вони з чоловіком Михайлом Кацуріним вітали його доньку Олександру з 8-річчям. Кадрами свята зірка сцени ділиться в Instagram.

Спочатку подружжя відвідало школу іменинниці, де вона розбила зелену піньяту з цукерками, яку тримав її тато. У цей момент Сашу підтримували її друзі.

Після навчального закладу Дорофєєва та Кацурін влаштували доньці ресторатора сюрприз, прикрасивши дім кульками, танцмайданчиком і приставкою для ігор. На вечірці був навіть ведучий.

Окрім цього, співачка показала відео, як вона бавилася із сином чоловіка Іваном. Дорофєєва взяла малюка на руки, а її коханий у цей час цілував його.

Михайло Кацурін з донькою Фото: Скріншот Михайло Кацурін із сином Фото: Скріншот

"У Саші сьогодні день народження… Вдома на неї чекає сюрприз", — зазначила Дорофєєва.

День народження доньки Михайла Кацуріна Фото: Скріншот Михайло Кацурін з донькою Фото: Скріншот

Згодом іменинниці також презентували святковий торт.

Про стосунки Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна стало відомо влітку 2022. Через рік вони таємно одружилися. Від попереднього союзу з Дашею Кацуріною ресторатор виховує двох дітей — Олександру та Івана.

Нагадаємо, Даша Кацуріна та Володимир Дантес привітали Олександру з днем народження зранку.

Також Фокус писав про раніше не опубліковане фото з весілля Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна.