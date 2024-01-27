Надя Дорофєєва з Кацуріним привітали його доньку з днем народження (фото)
Подарунки Олександра приймала у два етапи — спочатку в школі, а згодом вдома. Тато та його дружина організували іменинниці яскраву вечірку.
Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як вони з чоловіком Михайлом Кацуріним вітали його доньку Олександру з 8-річчям. Кадрами свята зірка сцени ділиться в Instagram.
Спочатку подружжя відвідало школу іменинниці, де вона розбила зелену піньяту з цукерками, яку тримав її тато. У цей момент Сашу підтримували її друзі.
Після навчального закладу Дорофєєва та Кацурін влаштували доньці ресторатора сюрприз, прикрасивши дім кульками, танцмайданчиком і приставкою для ігор. На вечірці був навіть ведучий.
Окрім цього, співачка показала відео, як вона бавилася із сином чоловіка Іваном. Дорофєєва взяла малюка на руки, а її коханий у цей час цілував його.
"У Саші сьогодні день народження… Вдома на неї чекає сюрприз", — зазначила Дорофєєва.
Згодом іменинниці також презентували святковий торт.
Про стосунки Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна стало відомо влітку 2022. Через рік вони таємно одружилися. Від попереднього союзу з Дашею Кацуріною ресторатор виховує двох дітей — Олександру та Івана.
Нагадаємо, Даша Кацуріна та Володимир Дантес привітали Олександру з днем народження зранку.
Також Фокус писав про раніше не опубліковане фото з весілля Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна.