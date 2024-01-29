Кейт Міддлтон виписали з лікарні: як вона почувається

Мама трьох дітей перенесла операцію на черевній порожнині. Наразі вона повернулася у Віндзор.

Кейт Міддлтон повернулася з лікарні додому після операції на черевній порожнині. Про це повідомляє Кенсінгтонський палац.

"Принцеса Уельська повернулася додому у Віндзор і продовжуватиме відновлюватися після операції", — зазначили представники королівської персони. Як повідомляється, дружина майбутнього короля Великої Британії наразі добре себе почуває та має "хороший прогрес" в одужанні.

Зокрема, Кейт Міддлтон та принц Вільям дякують всій команді Лондонської клініки, особливо медсестрам, які піклувалися про королівську персону під час її лікування.

Окрім цього, родина дякує і прихильникам з усього світу, які підтримували їх у важку мить.

Кейт Міддлтон виписали з лікарні

Востаннє Уельські в повному складі зʼявлялися на публіці на Різдво 2023 року. Після того тривалий час Кейт Міддлтон не виходила у світ, а згодом стало відомо, що вона перенесла планову операцію на черевній порожнині. Принцеса Уельська лікувалася в Лондонській клініці. Там же зробили операцію королю Чарльзу ІІІ, який відкрито повідомив про збільшення в нього простати.

Родина Уельських на Різдво 2023 Фото: Getty

Як зазначалося раніше, дружина принца Вільяма кілька місяців проведе без виходів на публіку, відновлюючись після операції. Вона не виконуватиме основних королівських обовʼязків до Великодня 2024. Королівська персона лише співпрацюватиме зі своїми благодійними організаціями, якщо їй дозволятиме це робити стан здоровʼя.

Нагадаємо, чому дітей Кейт Міддлтон не пускали до неї в палату.

Також Фокус писав про ситуацію зі здоровʼям самого короля Великої Британії Чарльза ІІІ.