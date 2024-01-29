Суд визнав 88-річного Ален Делона недієздатним

Відомий 88-річний французький актор Ален Делон офіційно визнаний недієздатним, він втратив можливість самостійно розпоряджатися своїм нерухомим майном, а його діти більше не мають право відвозити його на обстеження до лікаря.

Таку інформацію стало відомо з судового рішення, яке днями виніс один із французьких судів, повідомляє BFMTV.

Зокрема, відомо, що актор продовжить повноцінно розпоряджатися своїм життям, однак більше не матиме змогу продавати свою нерухомість.

Тепер Ален Делон матиме спеціально призначеного агента третьої сторони, який і займатиметься подібними важливими питаннями пов’язаними з майном актора.

Крім цього, суд прийняв рішення, що діти Ален Делона також більше не матимуть права шукати лікарів для батька чи давати дозвіл на проведення будь-яких медичних лікувань для батька. Питаннями здоров’я також займатиметься агент.

Варто відзначити, що причиною цьому стала хвороба актора. Сім років тому Ален Делон офіційно повідомив, що завершує свою акторську кар’єру і більше не планує виходити на сцену. Вже через два роки стало відомо, що актор переніс подвійний інсульт. Після актор переніс складну операцію, після якої переїхав їхати до Швейцарії. Вже згодом у актора виявили хворобу Альцгеймера.

Останнім часом в родині актора почалися непорозуміння між членами сім’ї. Зокрема, відомо, що молодший син актора звинуватив свою сестру Аннушку в неналежному поводженні з хворим батьком. Він запевняв, що дівчина зловживає положенням тяжкохворого батька і намагається спекулювати. Після цього сам Ален Делон звинуватив сина в розголошенні особистих даних про його стан здоров’я.

Крім цього, на початку січня 66-річна Хіромі Роллен, яка називає себе супутницею Алена Делона повідомила, що його діти намагалися його вбити.

Ймовірніше всього, проблеми в сім’ї стали причиною звернення актора до суду. Поки родина актора офіційно ніяк не прокоментувала рішення суду.

Довідка:

Ален Делон (Alain Delon) відомий французький актор. Він народився 8 листопада 1935 року у місті Сен-Жермен-ан-Ле у Франції. Він відомий своїми визначними ролями в кіно. Також він вважається однією з культових фігур європейського кіно. Делон був удостоєний безлічі престижних нагород за свою роботу, включаючи Орден Почесного легіону та Золоту пальмову гілку на кінофестивалі Канна. Він, як і раніше, вважається одним із найбільших успішних французьких акторів свого покоління.

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