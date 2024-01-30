Гейден Панеттьєрі розповіла, чи спілкується з донькою від Володимира Кличко

34-річна американська акторка Гейден Панеттьєрі, відома ролями в фільмах Крик, Ніч з Бред Купер та інші, поділилася подробицями особистих стосунків з 9-річною донькою Каєю, яку народила від українського боксера Володимира Кличка.

Велике інтерв’ю про стосунки з донькою, яка багато років живе з батьком, акторка розповіла в інтерв’ю виданню E! Новини.

Почала свою розповідь Гейден Панеттьєрі зі згадок про вагітність. Зокрема, за її словами Кая-Євдокія народилася 9 грудня 2014 року, тому за знаком зодіаку вона є Стрільцем — водяним знаком. Коли Гейден була вагітна вона весь час проводила у басейні і постійно плавала, тому після народження її донька отримала таку ж велику любов до води. Цим акторка та донька дуже схожі. Від зіркової мами дівчинка також успадкувала любов до катання на конях.

Також Гейден розповіла, що нині 9-річна дівчинка зовні дуже схожа на неї, однак зростом повністю вдалася у свого батька. Зараз зріст Каї-Євдокії сягає 6 футів ( орієнтовно до 180 сантиметрів).

Щодо творчих рис дівчинки Гейден відзначила, що не впевнена, що Кая колись піде її шляхом. За словами акторка, дівчинка не хоче мати публічне життя, їй більше подобається спокійне та умірне життя. Вона хоче бути схожою на інших дітей. Тим більше з 8 місяців дівчинка "скуштувала" шоу-бізнес працюючи моделлю на знімальних майданчиках. Тому ймовірніше всього вона має розуміння та бачення, що творча робота доволі складний процес.

Фото: Instagram klitschko

Як відзначила Гейден, попри юний вік дівчинка дуже самостійна та прагне бути незалежною. У спілкуваннях та висловлюваннях дівчинка доволі стримана.

Гейдент також розповіла, що з 2018 року донька живе з Володимиром, він має повну опіку над донькою, однак коли вони зустрічаються до багато часу проводять разом плавають та катаються на конях. Кая єдина донька Гейден.

Нині достостоменно не відомо подробиць життя дівчинки. її зірковий татусь Володимир Кличко не афішує життя доньки та не показує її на публіку. Однак, за деякими даними, дівчинка живе столиці України. У вихованні зірковому татусеві допомагає бабуся дівчинки.

Сама ж Гейден не уточнює як часто бачиться з донькою, адже раніше вирувала інформація, що через проблеми з алкоголем та наркотиками Володимир Кличко не дозволяв акторці бачитися з донькою.

Довідка:

У 2009 році Володимир Кличко одружився з американською акторкою Гейден Панеттьєрі. Пара пробула у шлюбі 9 років, а в 2018 році повідомила про розрив.

Нагадаємо, Олександр Усик вчетверте став батьком. Також ми писали, що Кайлі Дженнер з донькою і Тіна Кунакі стали зірками показу Jacquemus.