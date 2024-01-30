Будинок зірки "Гри у кальмара" в Лос-Анджелесі пограбували

У місті орудує зграя, яка грабує будинки знаменитостей. Зазвичай вони виносять сейфи та коштовності.

Днями американські ЗМІ повідомили, що в Лос-Анджелесі та передмістях орудує банда грабіжників, яка вдирається в будинки селебріті. Вони вже пограбували маєток ведучої та коміка Олени Вайт, а нещодавно стало відомо, що вони вломилися в будинок корейського актора Лі Бен Хона, зірки серіалу "Гра в кальмара". Про це пише TMZ.

53-річна зірка серіалу була відсутня вдома, коли, як повідомляється, член його команди зателефонував, щоб перевірити його власність у Лос-Анджелесі, і виявив, що її пограбували.

Джерела повідомили, що злодії розбили розсувні скляні двері, щоб проникнути в будинок Лі Бен Хона.

Тизер серіалу "Гра в кальмара"

Але залишається незрозумілим, що насправді було вкрадено (якщо взагалі було) і скільки можуть коштувати вкрадені предмети.

За даними видання, актор, який зіграв ведучого в хітовому серіалі Netflix, найближчими днями працюватиме з поліцією, щоб з'ясувати, що сталося.

Представники правоохоронних органів не вірять, що Лі був конкретною мішенню грабіжників.

Вони зазначили, що злочин, судячи з усього, був справою рук однієї з груп грабіжників, які грабували багаті квартали в цьому районі.

Інцидент стався всього за кілька тижнів після того, як зірка Master Of None Лена Вейт втратила коштовності на суму 200 000 доларів через грабіжників, які увірвалися через вікно в її особняк у Західному Голлівуді.

39-річної письменниці-коміка не було в місті, коли група злодіїв розбила вікно і прослизнула в будівлю.

Злом виявили асистенти артистки, які прибули в маєток наступного дня і виявили, що вхідні двері не замкнені.

Акторка придбала свій будинок із шістьма спальнями та вісьмома ванними кімнатами за 6,4 мільйона доларів 2021 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що банда грабіжників орудує і в Монтесіто, престижному передмісті Санта-Барбари в Каліфорнії, де живуть принц Гаррі, Опра Вінфрі, Кеті Перрі та інші селебріті.