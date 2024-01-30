Софі Тернер підтвердила роман із британським аристократом

Актриса, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком Джо Джонасом, вирушила з новим бойфрендом у відпустку. Зірка "Гри престолів" катається на лижах з аристократом Перегріном Пірсоном.

Актриса Софі Тернер офіційно підтвердила свої стосунки із завидним нареченим, британським аристократом Перегріном Пірсоном, опублікувавши в Instagram спільні фото. Зірка серіалу "Гра престолів" нещодавно скандально розійшлася зі своїм чоловіком, Джо Джонасом. Той намагався звинуватити її в тому, що вона погано піклується про їхніх дочок. Про це пише Daily Mail.

27-річна зірка "Гри престолів", яка розлучається з Джо Джонасом, поділилася серією фотографій зі своєї лижної поїздки з Перегріном.

Софі Тернер у відпустці з Перегріном і друзями

На знімках видно, як пара розважається з друзями, серед яких відомий адвокат Руперт Горст, і катається на схилі. А крім фото із засніжених схилів Софі показала знімок у бікіні.

Актриса сиділа на борту спа-басейну в крихітному бікіні-стрінгах, а перед нею відкривався приголомшливий вид на гори.

Софі Тернер у відпустці Фото: Instagram @sophiet

Новий бойфренд Софі — Перегрін "Перрі" Пірсон, старший син і спадкоємець Майкла Пірсона, 4-го віконта Каудрея, колишнього кінопродюсера, який володіє значною частиною медіаімперії Пірсона.

Хоча статки Софі оцінюють у 10 мільйонів фунтів стерлінгів, це тьмяніє порівняно із сімейними статками Перегрина, які, як кажуть, перевищують 224 мільйони фунтів стерлінгів.

У 29-річного Перрі є будинок у Челсі вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів, а його батькові належить великий особняк у Західному Суссексі з 22 спальнями і 16 500 акрами землі.

Фото: Instagram @sophiet

Софі Тернер у відпустці Фото: Instagram @sophiet

У маєтку його предків розташований поло-клуб Cowdray Park, який може похизуватися десятьма полями і щорічно проводить понад 450 матчів.

Престижний клуб приймає щорічний Золотий Кубок, у якому грали принц Вільям і принц Гаррі.

Раніше Перегрін зізнався, що, незважаючи на те, що він є спадкоємцем великого маєтку, в якому також є фермерський магазин і кафе, він сам не грає в поло.

Софі мала такий вигляд, ніби вона чудово провела час у поїздці з друзями, незабаром після того, як обговорила план опіки зі своїм колишнім Джо Джонасом.

Джо недовго залишався на самоті. Днями його бачили на гірськолижному курорті Аспен у Колорадо в компанії моделі Стормі Брі.

Джо Джонас подав на розлучення з Софі Тернер у вересні 2023 року, і їхня битва за опіку над доньками Віллою, трьох років, і Дельфіною, 17 місяців, потрапила в заголовки газет по всьому світу.

Раніше в січні Софі попросила суддю, який головує у їхній справі, відхилити її позов про викрадення дитини після того, як вони нарешті виробили план опіки.

Колишні раніше були залучені в серйозний конфлікт щодо того, де житимуть їхні діти, і Софі стверджувала, що Джо не дозволив їм поїхати з нею до Великої Британії, забравши у дітей паспорти.

Софі та Джо почали зустрічатися 2016 року. Вони заручилися 2017 року і зіграли коротке весілля в Лас-Вегасі в травні 2019 року, а через місяць влаштували розкішну церемонію.