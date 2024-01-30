Зірка серіалу "Краще телефонуйте Солу" з'ясував, що є родичем короля Чарльза

Актор Боб Оденкерк виявився пов'язаний родинними узами з королем Великої Британії. Але він дуже далекий його родич.

Актор Боб Оденкерк, зірка серіалу "Краще телефонуйте Солу", був шокований, коли дізнався, що він родич короля Чарльза. Це сталося під час виступу в популярному шоу PBS "У пошуках свого коріння". Про це пише People.

На популярному шоу ведучий Генрі Луї Гейтс-молодший допомагає знаменитостям дізнатися історію своєї родини.

В уривку з майбутнього епізоду, отриманому Rolling Stone, Гейтс-молодший повідомив Оденкерку, що він і британський монарх — дуже далекі кузени.

Боб Оденкерк Фото: Getty Images

"Це безумство", — сказав Оденкерк під гучний сміх.

Актор пояснив, що він мало що знав про цей бік своєї сім'ї, тому що його батько Волтер пішов із сім'ї, коли Оденкерку було 15 років.

Ведучий пояснив, що п'ятий прадід його батька народився поза шлюбом від Марії Катаріни Бейн і герцога Пленського.

Король Чарльз Фото: Getty

"Я американець. Я не монархіст. Я не вірю в це. Знаєте, мені здається, що це трохи дивно. Я розумію, що суспільство побудувалося навколо монархів і лідерів, а вони передавали їх із покоління в покоління. Я розумію, що це відбувається в кожному суспільстві, у кожній цивілізації. Але я думаю, що ми домоглися кращого результату з демократією, і нам слід продовжувати йти цим шляхом", — сказав Оденкерк Гейтсу-молодшому, перш ніж дізнатися про свій зв'язок із королем Чарльзом.

"Ну, можливо, я зміню свою думку з цього приводу", — сказав Оденкірк крізь сміх над своїми попередніми заявами про монархію.

Нагадаємо, також принц Чарльз вважається нащадком знаменитого Влада Цепеша, який став прообразом вампіра Дракули. Він був настільки цим вражений, що придбав собі маєток у Румунії.