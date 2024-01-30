Шер боїться, що її син помре протягом року

Співачка вважає, що її син потребує опіки, оскільки в нього досі трапляються психози. Однак суддя вирішила по-іншому.

77-річна американська співачка Шер не змогла домогтися опіки над своїм 47-річним сином Елайджею Блю Оллманом. Суддя Верховного суду Лос-Анджелеса Джессіка Узкатегі відмовила їй у цьому праві, пославшись на те, що наркоман Елайджа, який одужує, не може подбати про себе і розпоряджатися своїми фінансами, які наразі перебувають у довірчому управлінні, пише TMZ.

За словами судді, чоловік не виявив "нездатності" керувати своїми справами. Він наразі "вільний від наркотиків" і зняв квартиру для проживання.

Таке рішення дуже засмутило зірку, оскільки вона побоюється, що її син може померти протягом року, якщо її клопотання не буде схвалено.

Шер стверджувала, що Елайджа не в змозі подбати про себе через серйозне зловживання психоактивними речовинами і проблеми з психічним здоров'ям.

Вона була присутня на суді онлайн, сидячи на дивані кремового кольору з бежевими шторами позаду неї, вдягнена в простий чорний жакет із білим верхом. Волосся вона залишила розпущеним.

Натомість Елайджа Блю в чорному костюмі з'явився в суді з 36-річною дружиною Маріангелою Кінг. Ні він, ні Шер не посміхнулися одне одному.

Кінг раніше заявляла, що Шер категорично не підходить для ролі опікуна. За її словами, співачка, яку вона особисто знає понад 10 років, "не водить машину, не готує сама і не одягається".

Шер та її син Елайджа Блю Оллман

Адвокатка Шер, Габріель Відаль, керівниця практики опіки юридичної фірми Loeb & Loeb's, повідомила суду, що Елайджа Блю, незважаючи на свою тверезість, все ще страждає від "періодів психозу", а тимчасова опіка була необхідна для захисту "активів". Вона додала, що син співачки наразі лікується у "лікаря, який не є медиком".

"Мова йде не про те, що Шер хоче контролювати Елайджу або його гроші. Ми вважаємо, що терміновість існує". Історія зловживання наркотиками і психічних проблем Елайджі Блю окрема, але взаємопов'язана. Якщо кошти з його фонду потраплять безпосередньо в його руки, вони можуть бути використані не за призначенням", — додала юристка.

Захисник Елайджі Стівен Бремер задоволений вердиктом:

"Елайджа дуже радий, що суд побачив, що йому не потрібне тимчасове опікунство. Він вдячний своїм шанувальникам, друзям та іншим членам спільноти людей, які одужують, за підтримку".

Чергове судове засідання призначено на 6 березня.

Раніше Фокус писав, що Шер знайшла спосіб зберегти вічну молодість.