Даша Кацуріна показала, як відпочиває з Дантесом у Карпатах (фото)

Зіркова пара поїхала до Івано-Франківської області. Вони показалися на фоні засніжених карпатських краєвидів.

Українська дизайнерка та бізнес-вумен Даша Кацуріна показала, як відпочиває з Володимиром Дантесом у зимових Карпатах. Кадрами мама двох дітей ділиться у своєму Instagram.

Зіркова пара поїхала до Івано-Франківської області, опинившись в одному з готелів у селі Яблуниця. Рестораторка та музикант показалися на фоні засніжених карпатських краєвидів.

"2 години хайкінгу вранці, просто прямо від готелю, який кайф", — написала Даша Кацуріна.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес приїхали в Карпати

"Де зупинялися, поділіться, будь ласочка", "Ааа так кайфово", "Які ви класні", — коментують зимові кадри фоловери мами двох дітей.

Музикант та дизайнерка почали зустрічатися у 2022 році. Тривалий час вони будували стосунки на відстані, адже Даша Кацуріна з двома дітьми, Олександрою та Іваном, жили у Варшаві. Втім, наприкінці 2023 року вони остаточно повернулися до України і тепер живуть разом з Дантесом у просторому будинку під Києвом.

Про весілля під час війни, за словами співака, думати ще рано. Вони виховують двох дітей Даші від попереднього шлюбу з Михайлом Кацуріним. Втім, Олександра та Іван багато часу проводять і з батьком, який наразі одружений з Надею Дорофєєвою.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес Фото: Скріншот

Нагадаємо, Даша Кацуріна та Володимир Дантес привітали доньку рестораторки з 8-річчям.

Також Фокус писав про ставлення Даші Кацуріної до її повернення з Польщі.