Таємне весілля: Соня Морозюк офіційно була одруженою

26-річна харківська художниця Соня Морозюк, яка оскандалилася через стосунки з Романом Гринкевичом, якого підозрюють у корупційній схемі з Міністерством оборони, була одружена.

Як з’ясувалося, Соня Морозюк вийшла заміж у грудні 2022 року. Однак пробула у шлюбі вона не довго. Вже у жовтні 2023 року вона хизувалася фотографіями з Венеції, де їй зробив пропозицію руки та серця скандально відомий Роман Гринцевич. Інформацію про попереднього чоловіка художниці, про якого вона жодного разу не згадувала, знайшли журналісти ТСН.

Зокрема, журналісти знайшли фото на якому Соня Морозюк в обіймах Романа Заліпи (першого чоловіка) позує в РАЦі з обручками на руках. Для церемонії художниця одягнула біле плаття-худі з пірячком на краях, чорні колготки та масивні білі ботинки. Доповнила образ Соня легким мейком та трішки ідкрученим волоссям. Для весільного букету дівчина обрала мілкі білі троянди. Її ж обранець одягнув чорні джинси та кофту, а також кросівки Louis Vuitton.

Ймовірніше всього, пара не захотіла гучного святкування та скромно відзначила церемонію. На фото парочка виглядає дуже щасливими. Однак їх щастя тривало не довго. Менше ніж через рік шлюб розпався.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=p6BAJcJUsZs

Як з’ясувалося, чоловік Соні Морозюк родом з Волині та має будівельний бізнес. Пара офіційно розірвала стосунки у вересні 2023 року. Саме від цього шлюбу художниця залишила той самий Porsche. За словами Соні, його вона купила за власні кошти. Обійшлася автівка їй у 33 тисячі доларів.

Цікавим є той факт, що обоє обранців Соні мали ім’я Роман, судячи з усього крім спільного імені та обраниці, чоловіки мають і схожі смаки, адже, що один, що інший полюбляє відомий французький бренд Louis Vuitton.

Що саме стало причиною розриву стосунків не відомо, але, ймовірніше всього, Соня закрутила роман з Гринкевичем.

Нагадаємо, Соня Морозюк стала фігуранткою корупційного скандалу навколо родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Родину підозрюють у відмиванні грошей на українській армії. Після того як справа набула розголосу Соня Морозюк заявила, що розірвала стосунки зі своїм нареченим Романом і що вона немає ніякого відношення до їх вчинків.

Зараз же художниця не з'являється в медійному просторі і ніяк не коментує ситуації з її колишнім нареченим.

Нагадаємо, раніше ми писали в Одесі затримали Романа Гринкевича. Вже згодом суд відправив Романа Гринкевича в СІЗО до 17 березня: він може внести 500 млн грн застави.

Крім цього, також ми писали, що дочка Гринкевича вперше відреагувала на затримання брата.