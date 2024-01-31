Гейлі Бібер продемонструвала стильний тренч на весну 2024 року (фото)

Зірка подіумів продемонструвала чорний шкіряний тренч, який поєднала із широкими джинсами, сірою кофтиною та яскравим червоним взуттям. Такий тренч стане чудовим варіантом для весни.

27-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала стильний образ на весну 2024 року. Кадрами з дружиною ділиться в Instagram канадський співак Джастін Бібер, 29.

На знімках зіркове подружжя постало на фоні сходинок у будинку. Вони трималися за руки, а на останньому фото поцілувалися.

Гейлі продемонструвала стильний чорний шкіряний тренч, який поєднала із широкими джинсами, сірою кофтиною та яскравим червоним взуттям. Волосся донька Стівена Болдвіна залишила розпущеним та практично відмовилася від макіяжу. Такий тренч стане чудовим варіантом для весни, адже підійде практично під будь-який аутфіт.

Тим часом музикант постав у чорних штанах, доповнюючи образ дружини, темно-фісташковій куртці з коміром та сорочці. До луку Джастін додав темну кепку та масивні світлі кросівки.

Кадри залишилися без підпису, проте в коментарях Гейлі написала: "Ми милі".

Джастін та Гейлі Бібер

Зазначимо, що Гейлі та Джастін одружилися у вересні 2018 року. Шлюб став першим для обох. Наразі спільних дітей у подружжя немає.

Джастін та Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Гейлі Бібер показала, як носити сливовий відтінок.

Також Фокус писав про нове татуювання Гейлі Бібер.