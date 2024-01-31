Молодший брат короля Чарльза зустрівся зі 192-річною черепахою

Черепаха Джонатан живе на острові Святої Єлени і зустрічався з королевою Єлизаветою ще 1947 року. Так само Джонатан бачився з королевою-матір'ю.

Принц Едвард, герцог Единбурзький, молодший брат короля Чарльза відвідав острів Святої Єлени, британську заморську територію Британії. І зустрів там місцеву живу пам'ятку — 192-річну черепаху на ім'я Джонатан. Його мати королева Єлизавета зустрічалася з Джонатаном 1947 року. Про це пише PEOPLE.

Під час офіційного візиту на тропічну британську заморську територію острова Св. Єлени у вівторок 59-річного герцога Единбурзького сфотографували з черепахою в Плантейшн Хаус, офіційній резиденції губернатора острова Св. Єлени.

Принц Едвард і черепаха Джонатан Фото: Facebook St Helena Government

Молодший брат короля Чарльза — останній член королівської сім'ї, який зустрів 192-річну черепаху. Принц Едвард приєднується до своїх покійних батьків, королеви Єлизавети і принца Філіпа, своїх бабусі і дідуся, короля Георга VI і королеви-матері, а також своєї покійної тітки принцеси Маргарет.

Черепаха Джонатан, принцеса Єлизавета та інші члени королівської сім'ї Фото: Facebook St Helena Government

Королева Єлизавета вперше зустріла цю унікальну тварину 1947 року, коли вона ще була принцесою. До покійної королеви в той час приєдналися її сестра і батьки. Незабаром після цього, 1957 року, її чоловіка, принца Філіпа, сфотографували, як він зустрічає черепаху, якій на той момент було 126 років.

Принц Едвард — перший член королівської сім'ї, який відвідав острів Святої Єлени після його сестри принцеси Анни, яка відвідала острів 2002 року.

Принц Едвард і черепаха Джонатан Фото: Facebook St Helena Government

Нещодавнє знайомство принца Едварда і тварини відбулося після дводенної поїздки герцога Единбурзького в Південну Африку, де він зустрівся з групами захисту тварин у Преторії.

Під час свого візиту принц Едвард відвідав сад Преторії, міський простір, де мешкає понад 220 видів птахів, а також був присутнім на прийомі з нагоди вручення президентської нагороди, на якому вручають володарів Золотої нагороди герцога Единбурзького.

Під час свого візиту на острів Святої Єлени, герцог також зустрівся з членами громади і відзначив біорізноманіття і культуру острова.

Однак його першою зупинкою на Святій Єлені стала зустріч зі знаменитою черепахою.

У повідомленні, опублікованому у вівторок на X (Twitter), уряд острова Святої Єлени заявив, що Джонатан живе на острові вже 142 роки.

За даними журналу Smithsonian Magazine, гігантська черепаха вважається найстарішою живою наземною твариною у світі. Вважається, що вона народилася 1832 року, а губернатор острова Св. Єлени Найджел Філліпс призначив її днем народження 4 грудня.

Вік Джонатана оцінюють на основі припущення, що він був повністю зрілим, коли його привезли на острів після того, як його подарували острову Святої Єлени з Сейшельських островів приблизно 1882 року.

Черепаха Джонатан Фото: Facebook St Helena Government

За даними Смітсонівського інституту, тварина, яка фігурує на деяких валютах острова, перевищила середню тривалість життя цього виду більш ніж на 40 років — сейшельські гігантські черепахи зазвичай живуть до 150 років. Вік Джонатана означає, що він пережив 31 губернатора острова Святої Єлени і 40 президентів США.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про сина принца Едварда і Софі Вессекської. Чарівного 15-річного Джеймса вже називають "новим прекрасним принцом".