Кейт Міддлтон не розповіла про операцію навіть найближчим помічникам

Принц Вільям та його дружина хотіли зберегти конфіденційність. Про медичну процедуру публічно стало відомо лише після її проведення.

Кейт Міддлтон не розповіла про свою операцію навіть найближчим радникам. Про це пише Page Six.

Наразі принцеса Уельська "в захваті" бути вдома зі своїми дітьми. Проте стало відомо, що навіть її найближчі помічники не знали про її планову операцію на черевній порожнині.

Дружина принца Вільяма напередодні повернулася додому в котедж Аделаїда у Віндзорі після двох тижнів у лікарні.

Навіть найближчі помічники Кетрін не знали, що саме сталося, оскільки вони з принцом Вільямом хотіли захистити свою конфіденційність.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Їхні діти, 10-річний принц Джордж, 8-річна принцеса Шарлотта та 5-річний принц Луї, не відвідували матір у Лондонській клініці, але, судячи з усього, говорили з нею через FaceTime.

Повідомляється, що мама трьох дітей надзвичайно рада повернутися додому.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Instagram/kensingtonroyal

"Але через поворот долі та зустріч з Вільямом, друзі часто коментують, що вона, ймовірно, віддала б перевагу спокійнішому сільському життю", — розповіло джерело. "Сім'я і виховання дітей — це найголовніше для неї".

До Великодня 2024 мама принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї не виконуватиме публічних королівських обовʼязків. Принц Вільям приділятиме час вихованню дітей та догляду за дружиною після її операції.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зустрілася з дітьми вперше за два тижні.

Також Фокус писав про те, як часто принц Вільям відвідував Кейт Міддлтон у лікарні.