Розкрито нові деталі госпіталізації Кейт Міддлтон, на які раніше не звернули увагу

Лише принца Вільяма "зловили" папараці, коли він відвідував дружину в клініці. А як щодо інших родичів?

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Перебування Кейт Міддлтон у приватній лікарні стало ще більш таємничим. Про це пише News.

Не лише британський король Чарльз ІІІ, але і його невістка, принцеса Уельська, лежали в тій самій Лондонській клініці.

Дружину принца Вільяма помістили в медичний заклад для планової операції на черевній порожнині, а троє дітей не бачили її близько двох тижнів.

Принц Вільям відвідував Кейт Міддлтон у клініці Фото: Getty Images

Наступного дня після того, як було оголошено про операцію Кейт Міддлтон, принца Вільяма було помічено, як він залишає клініку на своєму електричному Audi вартістю 268 000 доларів.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Згодом і The Sun, і Daily Mail повідомили, що з тих пір майбутній король Великої Британії відвідує свою дружину щодня. Втім, як щодо батьків принцеси Керол і Майкла Міддлтонів і її сестри і брата Піппи Метьюз і Джеймса Міддлтона, з якими вона дуже близька?

Королівська редакторка Daily Mail Ребекка Інгліш розповіла, що "ЗМІ погодилися не ставити фотографів [за межами лікарні], не ставити знімальних груп, не відправляти журналістів, щоб дозволити [Кейт] відновлюватися після операції в приватному житті, а також поважати приватне життя інших пацієнтів".

Кейт Міддлтон із сестрою Фото: Getty

Таким чином, Вільям або Міддлтони могли легко переправляти Джорджа, Шарлотту та Луї в лікарню та з лікарні, щоб побачити їхню маму без нагляду та наодинці. Втім, не робили цього. Як ми писали раніше, заборону могли висунути лікарі, адже в клініці діють дуже суворі правила. Спадкоємці принцеси могли заразити її, що було б дуже складно для ослабленого здоровʼя Кетрін. Вони, швидше всього, у цей період спілкувалися через відеозвʼязок. Ймовірно, таке ж правило існувало для батьків принцеси Уельської, брата та сестри.

Нагадаємо, ЗМІ не дозволили чергувати біля Лондонської клініки, де лежала Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про те, як виглядає лікарня, де принцесі Уельській зробили операцію.