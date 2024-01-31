Жизель Бюндхен уперше прокоментувала смерть матері в соцмережах

Жизель Бюндхен назвала свою покійну матір Ванію Нонненмахер "Ангелом на Землі". Батьки супермоделі — нащадки емігрантів із Німеччини.

Жизель Бюндхен вшанувала пам'ять своєї покійної матері Ванії Нонненмахер. Супермодель опублікувала зворушливу присвяту в соцмережах і поділилася унікальними сімейними фото, пише The News.

Мати Жизель померла в 75 років після боротьби з раком. Тепер Бюндхен знайшла в собі сили опублікувати зворушливий пост разом з колекцією знімків.

Жизель Бюндхен із сім'єю Фото: Gisele Bündchen/Instagram

"Улюблена мамо, мені боляче усвідомлювати, що я більше не зможу тебе обійняти, але я знаю, що ти завжди будеш наглядати за нами. Ти була ангелом на землі, завжди допомагала всім навколо. Я так вдячна бути твоєю дочкою і вчитися у тебе", — написала Бюндхен.

Жизель Бюндхен із матір'ю

Супермодель зазначила, що її мати Ванія була для неї взірцем для наслідування. І вона завжди зберігатиме чудові спогади про неї та житиме цінностями, яких вона навчила своїх доньок.

"Дякую, що подарувала мені п'ять найкращих друзів на все життя. Твоя любов завжди буде вести нас. Я побачу тебе уві сні. Люблю тебе", — закінчила Жизель свою зворушливу присвяту.

Нагадаємо, у Жизель Бюндхен є ще п'ятеро сестер: Патриція, Рафаела, Граціела, Габріела і Ракель.

Жизель Бюндхен із сім'єю Фото: Gisele Bündchen/Instagram

Батьки супермоделі: Ванія Нонненмахер і Валдір Бюндхен — нащадки німецьких емігрантів, які приїхали до Бразилії ще в 19 столітті. Ванія працювала касиром у банку, а Валдір був професором в університеті. Жизель виросла в містечку Орізонтіна.

Нагадаємо, 2022 року Жизель, яка є однією з найбагатших моделей у світі, розлучилася зі своїм чоловіком, футболістом Томом Бреді.

Пара прожила у шлюбі 13 років. У них двоє дітей. Пара розлучилася швидко, завдяки "залізному шлюбному контракту". Нині колишній "ангел" Victoria's Secret повернулася до роботи та часто знімається для рекламних кампейнів.