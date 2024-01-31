Леонардо Ді Капріо помітили на зйомках нового фільму (фото)

Дія картини розгортається в сучасному світі. Зазначається, що бюджет становить близько 100 мільйонів доларів.

49-річного американського актора Леонардо Ді Капріо помітили під час зйомок нової картини режисера Пола Томаса Андерсона, яка отримала назву "Проєкт BC". Про це пише Daily Mail.

На кадрах актор виглядає невпізнанним у розпатланому костюмі, що складається з брудного халата та джинсів, а також у великих сонцезахисних окулярах і сірій шапочці.

Леонардо помітили на знімальному майданчику з режисером майбутнього фільму у північнокаліфорнійському містечку Юрека.

Персонаж Ді Капріо, схоже, переживає важкі часи, оскільки він дзвонить по телефону-автомату та падає на підлогу з розбитим виразом обличчя.

Леонардо Ді Капріо

За кадром, коли камери не працювали, актора також бачили за розмовою з Андерсоном.

Сюжет картини наразі тримається в таємниці, але нещодавно Deadline повідомили, що у фільмі також знімаються Шон Пенн і Регіна Голл.

Дія фільму розгортається в сучасному світі і написана самим Андерсоном. Зазначається, що бюджет картини становить близько 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, дівчина Леонардо Ді Капріо Вітторія Черетті поділилася кадрами топлес.

Також Фокус писав про появу Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун на церемонії "Золотий глобус-2024".