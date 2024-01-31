Віталій Козловський відповів на закиди Кондратюка, що він більше не служить в армії

38-річний український співак та нині військовослужбовець Віталій Козловський вийшов на зв’язок після звинувачень продюсера Ігоря Кондратюка, що він більше не служить в армії.

Світлину з новиною про себе співак опублікував на своїй сторінці в інстаграм.

Зокрема, мова йде про новину в якій Ігор Кондратюк з яким у Козловського багаторічний конфлікт після розриву співпраці заявив, що більше не отримує виплат від Козловського та припустив, що він більше не служить в армії.

Кондратюк уточнив, що виграв суди в Козловського. За їх рішенням співак повинен виплачувати Кондратюку 20% від своєї офіційної заробітної плати. Оскільки Козловський служить в армії, то перші три місяці, коли він потрапив до Національної гвардії гроші з його зарплати автоматично вираховували на рахунок Кондратюка. Однак вже у жовтні 2023 року продюсер перестав отримувати надходження.

Саме у цей період Козловський повідомив, що вже не служить в Нацгвардії і що його перевели в інші підрозділи. Куди саме він не уточнив. Після цього співак перестав активно з’являтися з мережі і ділитися новинами.

Козловськи відповів Кондратюку

Ігор Кондратюк наголосив, оскільки зарплатня в армії є офіційною, то він повинен був отримувати виплати від Козловського, однак, оскільки їх немає, значить співак може більше не служити в армії. Однак, куди зник Козловський Кондратюк не знає.

Після цієї новини Козловський вирішив відповісти продюсеру. Він опублікував скрін з одного із інформаційних ресурсів з новиною про нього і підписав фото нецензурною лексикою: "За*бав".

Такими словами Козловський прокоментував усю ситуацію їх довгорічного конфлікту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віталій Козловський показав бліндаж і розповів про службу в ЗСУ. Також Віталій Козловський поділився відео посвяти в артилеристи. А також, що Ігор Кондратюк запідозрив, що Віталій Козловський більше не служить в армії.