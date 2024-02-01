Демі Мур дала рідкісний коментар про деменцію Брюса Вілліса

Знаменитості були одружені з 1987 по 2000 роки. Від їхнього союзу підростають троє доньок — Таллула, Румер та Скаут.

61-річна американська акторка та модель Демі Мур висловилася про хворобу свого колишнього чоловіка Брюса Вілліса, 68. Порадами знаменитість поділилася під час розмови з Енді Коеном на шоу SiriusXM.

Мур закликала родини хворих на деменцію бути "присутніми" після того, як у її колишнього чоловіка Брюса Вілліса діагностували розлад мозку.

"Я вважаю, що найважливіше, чим я можу поділитися, — це просто зустрітися з ними там, де вони", — зазначила мама трьох дітей.

"Відпустіть тих людей, ким вони були або ким, на вашу думку, вони повинні бути, або ким ви хотіли б, щоб вони були. Тоді ви дійсно зможете жити в сьогоденні і прийняти радість і любов, яка є", — додала колишня кохана хворого Брюса Вілліса.

Брюс Вілліс з родиною Фото: Instagram @demimoore

На початку 2022 року у "міцного горішка" діагностували афазію і він почав "відходити" від акторської кар’єри. Через рік родина голівудського актора повідомила, що в нього діагностували лобно-скроневу деменцію.

З тих пір, як у Вілліса почалися проблеми зі здоров'ям, Демі Мур проводить більше часу зі своїм колишнім чоловіком і його нинішньою дружиною Еммою Гемінг.

Мур та Вілліс були одружені з 1987 по 2000 роки. Від їхнього союзу підростають троє доньок — Таллула, Румер та Скаут. Вони вже навіть стали дідусем та бабусею після того, як навесні 2023 року Румер народила первістка — доньку Луетту.

Демі Мур та Брюс Вілліс Фото: Getty Images

У 2009 році Брюс одружився з Еммою Гемінг, яка народила йому двох доньок — Мейбл та Евелін.

Брюс Вілліс з родиною Фото: Bruce Willis/Instagram

Нагадаємо, Демі Мур зізналася, як їй бути в ролі бабусі.

Також Фокус писав про День подяки 2023 в родині Брюса Вілліса.