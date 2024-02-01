Бернар Арно, найбагатша людина Європи, налаштовує своїх синів один проти одного

Александр і Фредерік Арно приєднуються до своїх старших братів і сестер у раді директорів LVMH. Бернар залучає всіх своїх дітей до сімейного бізнесу.

Власник LVMH Luxury Group Бернар Арно призначив ще двох своїх синів до ради директорів Louis Vuitton і Dior свого розкішного конгломерату LVMH, тож битва за спадкоємність у цьому гіганті предметів розкоші загострюється. Про це пише Telegraph.

Голова і головний виконавчий директор Бернар Арно LVMH Luxury Group заявив, що його сини Олександр і Фредерік будуть зараховані до ради директорів компанії, де вони приєднаються до двох інших його дітей, доньки Дельфіни і сина Антуана.

Французький мільярдер виховує своїх дітей так, щоб вони потенційно в майбутньому могли очолити його імперію розкоші.

Александр Арно, Фредерік Арно і Жан Арно Фото: Instagram alexandrearnault

Коли Антуану Арно було всього 14 років, він відправив своєму новонародженому братові листівку. "Дорогий Александре, сподіваюся, що твої пологи пройшли добре і з тобою все гаразд. Раджу вам приступити до роботи просто зараз", — написав Антуан.

Лист, опублікований в Instagram Олександра кілька років тому, можливо, був не зовсім серйозним. Але він виявився пророчим.

У наступні роки кожному з п'ятьох дітей Арно — спадкоємців найбільшої у світі імперії розкоші LVMH — довелося наполегливо трудитися, щоб посісти своє місце в конгломераті, яким керує їхній батько, змушуючи їх претендувати на його посаду, коли він забажає її залишити.

Це позиція з майже неперевершеним охопленням: контроль над розкішними будинками моди Louis Vuitton і Christian Dior, ювелірним брендом Tiffany's і виробником шампанського Moët & Chandon, і це лише деякі з брендів бізнес-імперії Арно. Вартість LVMH становить 344 мільярди євро, що робить її другою за вартістю біржовою компанією в Європі.

Очікується, що вже в четвер люксовий гігант оголосить про пропозицію додати до своєї ради 31-річного Александра і 29-річного Фредеріка. LVMH не прокоментувала цю інформацію.

Будь-яка пропозиція буде винесена на голосування акціонерів, але більшість прав голосу належить родині Арно. Обидва сини приєднаються до 48-річної Дельфіни і 46-річного Антуана в раді директорів LVMH, а це означає, що молодший брат Жан, 25 років, буде єдиною дитиною Арно, у якої поки немає голосу.

Сім'я Бернара Арно Фото: Getty Images

Можливо, це тільки питання часу: Жана, як і його братів і сестер, призначили на керівну посаду в LVMH, очоливши виробництво годинників у Louis Vuitton.

Рішення про включення до ради директорів LVMH ще двох представників клану Арно викличе нові чутки про спадкоємність у гіганті розкоші.

LVMH перебуває під управлінням 74-річного патріарха Бернара Арно з 1989 року. Інсайдери стверджують, що він дуже хоче переконатися, що він захищає свою спадщину, щоб уникнути тієї самої долі, що й французький магнат Жан-Люк Лагардер, чию однойменну промислову імперію було занурено в хаос після його раптової смерті 2003 року.

Наразі LVMH і Бернард публічно зберігають мовчання з питання про те, хто візьме на себе кермо влади наступним. Діти Арно настільки ж мовчазні.

"Наступність — це не та тема, про яку ми думаємо сьогодні. Ми всі відчуваємо величезну повагу, захоплення і любов до нашого батька. Це його воля, а також наша воля, щоб він залишався при владі якомога довше", — заявив Фредерік.

LVMH погодилася на зміну 2022 року, що дозволяє Бернару залишатися біля керма до 80, а не до 75 років, що означає, що він може залишатися біля керма до 2029 року.

Тим часом патріарх налаштовує своїх дітей один проти одного, прагнучи знайти найсильнішого наступника.

"Один або кілька моїх дітей візьмуть на себе обов'язки після мене, залежно від їхніх здібностей, таланту, а також їхнього бажання, тому що потрібно розуміти, що це зобов'язання на все життя", — сказав він.

Бернард раз на місяць збирає своїх дітей на 90-хвилинний обід, на якому ставить їм запитання з різних тем, які він заздалегідь підготував, повідомила минулого року газета Wall Street Journal. Газета порівняла цей процес із "прослуховуванням".

Ерван Рамбург з HSBC каже, що "досвід і якість управління спадкоємців" означають, що інвестори будуть задоволені тим, що будь-який з дітей Бернарда вступить у володіння.

Протягом багатьох років вважалося, що пост батька займе його дочка Дельфіна, старша з його дітей.

Минулого року вона була призначена виконавчим директором Christian Dior, другого за величиною бренду LVMH після Louis Vuitton, де вона раніше була заступником керівника.

Кажуть, що Дельфіна й Антуан, діти Бернара від першого шлюбу, намагалися прищепити своїм молодшим зведеним братам почуття скромності.

Дельфіна Арно Фото: Getty Images

Александр, Фредерік і Жан народилися від другого шлюбу Бернара 1991 року з канадською піаністкою Елен Мерсьє.

Вважається, що всі п'ятеро дітей Арно все ще претендують на те, щоб обійняти посаду. Деякі більше за інших зацікавлені в цій посаді.

Кажуть, що Антуан, який очолює зареєстровану на біржі компанію, що володіє сімейною часткою в LVMH, менш зацікавлений у тому, щоб стати наступником свого батька, ніж деякі з його братів і сестер. З юних років він переконував батька не намагатися формувати його за своїм образом.

Тим часом Александр, третій у черзі та голова відділу продуктів і комунікацій у Tiffany & Co, як кажуть, має більший апетит до влади.

Він стояв за рішенням LVMH купити бренд розкішного багажу Rimowa. Фредерік, генеральний директор LVMH Watches, найбільше схожий на свого батька за характером, він талановитий учений і тенісист.

Однак деякі експерти вважають, що можливе і "колегіальне управління між п'ятьма братами і сестрами", оскільки "всі вони володіють різними якостями, які взаємно доповнюють одне одного".

Такий спільний підхід не є безпрецедентним. У 2022 році Бернард створив корпоративну структуру, яка зв'язала кожного з п'ятьох дітей контролем над бізнесом і позбавила їх можливості продавати свої акції без одноголосного схвалення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Бернар Арно купив унікальну нерухомість — маєток Леонардо Да Вінчі в Мілані.