Дружина Олександра Усика виписалася з лікарні та показала як виглядає молодша донька боксера

Дружина відомого українського боксера Олександра Усика Катерина опублікувала перші фото новонародженої донечки, яка днями з’явилася на світ.

Сьогодні дружину боксера разом з донечкою, яку назвали Марія виписали з пологового будинку. Світлинами з виписки Катерина поділилася в своєму інстаграмі. Фото Катерина підписала словами: "Ще одна українка".

Як з’ясувалося, на виписку доньки та дружини з лікарні Олександр Усик з’явитися не зміг, оскільки зараз активно готується до бою з Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться вже 15 лютого. Родина Катерина також не прийшла зустрічати дівчинку та маму.

Як розповіла Катерина журналістам ТСН, троє старших дітлахів перебувають за кордоном з бабусею. Дружина боксера наголосила, що це було її бажанням, аби на виписку ніхто не приїжджав. Тому проводжали з пологового зірокову матусю та доньку боксера лише лікарський персонал.

Донька Олександра Усика

Лікар, який приймав пологи в Катерини розповів, що все пройшло добре, дружина боксера народила природним шляхом. Дівчинка народилася здоровою. Під час виписки дружині Олександра Усика вручили листівку з підписом українського головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та квіти. Забрав Катерину та Марійку додому персональний водій.

Катерина зізналася, що народжувати в Україні під час війни не так вже й страшно.

Відзначимо, що Марійка народилася з ростом 58 сантиметрів і вагою майже 5 кілограмів. Дівчинка стала четвертою дитиною в родині Усиків та другою донькою. Олександр та Катерина вже мають старшу доньку Лізу та ще двох синів — Кирила та Михайла.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександр Усик вчетверте став батьком. Також з'явився проморолик бою Усика та Ф'юрі.