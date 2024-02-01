Мама Кейт Міддлтон відсвяткувала 69-річчя: що відомо про іменинницю

Керол Міддлтон живе в селі Баклбері та стала мамою трьох дітей. Одна з них — майбутня королева Великої Британії.

Мама Кейт Міддлтон Керол 31 січня 2024 року відсвяткувала 69-й день народження. Про це пише Hola.

У королівської родини Великої Британії є не тільки привід відзначити повернення принцеси Уельської з лікарні на початку тижня, але й день народження Керол Міддлтон. Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї відсвяткували день народження бабусі по маминій лінії.

69-й день народження Керол Міддлтон відбувся через два дні після того, як Кенсінгтонський палац оголосив, що її старшу доньку, принцесу Уельську Кетрін виписали з лікарні та вона повернулася додому до Віндзора, щоб продовжити відновлення після операції на черевній порожнині.

Керол Міддлтон із сином Джеймсом Фото: Instagram/James Middleton

За даними палацу, принцеса Уельська "добре прогресує" після медичної процедури. Її Королівська Високість була госпіталізована 16 січня 2024 для планової операції. Поки принцеса перебувала в лондонській клініці, Кенсінгтонський палац поділився, що мама трьох дітей "бажала підтримувати якомога більше нормального життя для своїх дітей", не порушуючи їхню конфіденційність.

Як повідомляє The Sun, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї провели неділю зі своїми бабусею та дідусем по материнській лінії в Баклбері, графство Беркшир.

Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон Фото: Getty

Повідомлялося, що принцеса Уельська не повернеться до виконання державних обов’язків до Великодня. Востаннє дружину принца Вільяма бачили на публіці на Різдво 2023 під час ранкової прогулянки королівської родини до церкви.

Окрім королівської доньки, Керол Міддлтон стала мамою ще двох дітей — сина Джеймса та доньки Піппи. Вони з чоловіком Майклом живуть у Баклбері.

Свого часу іменинниця працювала секретаркою та стюардесою, поки вони з Майклом не започаткували компанію Party Pieces, яка займалася організацією свят. Втім, у 2023 році справа принесла збитки, тому подружжя продало її.

Багато часу Керол проводить з онуками та, як казала в одному з інтервʼю, любить тихе та спокійне життя.

Батьки Кейт Міддлтон Фото: Getty

Нагадаємо, чи справді мама Кейт Міддлтон організувала зустріч доньки з принцом Вільямом.

Також Фокус писав про нові деталі операції Кейт Міддлтон.