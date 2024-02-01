Хірург-онколог пояснив, як довго Кейт Міддлтон відчуватиме наслідки операції

Операція, яку перенесла Кейт Міддлтон, далеко не така нешкідлива. Незважаючи на те, що її оперували найкращі хірурги, природний процес загоєння буде йти за своїми правилами.

42-річна принцеса Уельська, яка нещодавно повернулася додому після операції на черевній порожнині та двох тижнів у лікарні, продовжить відновлення в колі близьких, але під наглядом лікарів. Відомо, що щонайменше до кінця березня вона не з'являтиметься на публіці, але наслідки хірургічного втручання даватимуться взнаки ще шість-дев'ять місяців. Про це Hello розповів колоректальний хірург Шашанк Гурджар, який, серед іншого, спеціалізується і на відкритій хірургії раку кишечника.

Кенсингтонський палац виключив рак як причину процедури принцеси, але Гурджар пояснив, який вигляд має процес відновлення після такої серйозної операції.

"Принцесі Кейт слід бути обережною: якщо це серйозна операція на середній лінії, їй необхідно добрих шість тижнів, щоб дати ранам повністю зажити. При великих ранах ми зшиваємо живіт разом, і шов розрахований на шість-дев'ять тижнів. Таким чином, пацієнти продовжують відчувати деяке тягнуче відчуття в животі через шов протягом шести-дев'яти місяців після цього", — розповів лікар.

За його словами, це внутрішні шви, які утримують черевну стінку:

"Шви, які ви бачите зовні, — це шви, що розсмоктуються. Тому ми зазвичай використовуємо розсмоктувальний шов, щоб закрити шкіру разом зі спеціальним клеєм для шкіри. Ви можете покласти кілька маленьких смужок зверху, щоб допомогти скріпити рану. Сама шкіра заживає протягом 48 годин, але з'єднання м'язів живота, яке є оболонкою м'яза, має міцніший шов, який може тривати добрих шість місяців".

Тепер Кейт Міддлтон має зосередитися на трьох речах.

"Я думаю, що важливо, по-перше, визнати, що ви пережили щось значне. Це подія в житті. Ви не можете думати, що завтра прийдете в норму. Ви маєте дати цьому час. Наступне — харчування. Ви маєте переконатися, що ваше харчування адекватне, бо рани потребують загоєння. Тому вам потрібне гарне поєднання полівітамінів, мікроелементів і всього того, що вам потрібно в хорошій дієті. Вуглеводи, жири, білки, Так що хороша розумна дієта. Третє — поступово нарощувати рухливість. Вам не стане краще, якщо ви будете сидіти або лежати в ліжку цілий день щодня протягом наступних двох тижнів. Це теж не допоможе", — підсумував хірург.

Кейт Міддлтон приховувала необхідність операції навіть від близького оточення, а її госпіталізація чимало налякала британців.

Раніше Фокус писав, як часто принц Вільям провідував дружину в лікарні.