Королева Летиція та король Філіп попросили Енні Лейбовіц зробити фото до 20-річчя їхнього шлюбу

Іспанські монархи попросили найтитулованішу модну фотографку, щоб вона зняла їх на річницю. Раніше Енні Лейбовіц уже робила портрети королеви Єлизавети.

Королева Летиція та король Іспанії Філіп найняли, мабуть, найвідомішу модну фотографку, а саме Енні Лейбовіц. Щоб вона зробила їхній офіційний портрет до 20-ї річниці весілля. І пара продовжує виступати єдиним фронтом після заяв про таємний роман Летиції з боку її колишнього зятя. Про це пише Daily Mail.

За повідомленнями іспанських ЗМІ, пара зупинила свій вибір на Енні Лейбовіц, яка сфотографувала покійну королеву Єлизавету II в Білій вітальні Букінгемського палацу в 2007 році та зробила останній портрет Джона Леннона за кілька годин до його вбивства.

Королева Летиція та король Філіп Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Летиція тк Філіп відсвяткують 20-річчя шлюбу 22 травня.

Останні офіційні портрети королівського подружжя зняла фотографка Естела де Кастро в Королівському палаці Мадрида 2020 року.

Летиція тоді приголомшила яскраво-рожевою сукнею зі срібною вишивкою від Кароліни Еррери, яку раніше носила під час сходження на трон імператора Нарухіто.

Вона доповнила свій царствений образ чудовими прикрасами, зокрема тіарою де лас Флорес де Ліс із платини й діамантів, на якій зображена емблема Дому Бурбонів. Тіара належала іспанській королівській родині відтоді, як король Альфонсо XIII подарував її королеві Вікторії Євгенії як весільний подарунок 1906 року.

Вона доповнила тіару інкрустованими діамантами браслетами від Cartier та сережками-краплями, також зробленими з діамантів. Також на ній була стрічка з орденом Карлоса III.

Королева Летиція Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

На урочистому портреті її чоловік Філіп VI носив безліч нагород, зокрема Орден Золотого руна.

Нові офіційні портрети пари будуть зроблені напередодні їхньої двадцятої річниці, попри звинувачення в "інтрижці", висунуті її колишнім зятем, які вразили іспанську королівську сім'ю в листопаді.

Весілля Летиції та Філіпа Фото: Getty Images

Королівська експертка Євгенія Гаравані у своєму Instagram повідомила цю новину, поділившись знімком портрета королівської пари 2020 року та культовим зображенням королеви Єлизавети.

Пост Євгенії Гаравані

Нагадаємо, скандал із королевою Летицією розгорівся після того, як колишній чоловік її сестри Тельми, бізнесмен Хайме Дель Бурго, сенсаційно заявив, що в нього все ще були романтичні стосунки з Летицією після її весілля з королем 2004 року.

Бізнесмен розповів, що познайомився з Летицією до 2000 року, а їхні стосунки почалися під час романтичної подорожі до Венеції, за роки до того, як вона зустріла короля Феліпе.

Ця історія з'явилася в книжці журналіста Хайме Пеньяф'єля "Летиція та я", після чого 91-річного журналіста звільнили з газети, де він пропрацював 20 років.

Говорячи про скандал, представник іспанської королівської сім'ї сказав, що в них немає коментарів щодо цього.