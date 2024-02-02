Зірка "Русалоньки" Голлі Бейлі вийшла у світ уперше після народження первістка

Голлі з'явилася на червоній доріжці на церемонії вручення нагород Академії звукозапису. І вибрала приголомшливу білу сукню.

Голлі Бейлі, зірка фільму "Русалонька", вийшла у світ лише через кілька тижнів після народження сина. Актриса і співачка з'явилася на церемонії вручення нагород Академії звукозапису в компанії свого бойфренда, репера DDG. Про це пише Daily Mail.

23-річна зірка "Русалочки", яка торік народила свого первістка, сина, якого назвали Хало, мала приголомшливий вигляд у білій сукні з декольте.

Голлі Бейлі з бойфрендом DDG Фото: Getty Images

Сукня була прикрашена білими блискітками і підкреслювала її фігуру.

А її 26-річний партнер, з яким вона зустрічається з початку 2022 року, контрастував з її білосніжним образом, обравши чорний костюм.

У ранньому інтерв'ю Холлі розповіла, що ім'я їхнього хлопчика, Halo, було обрано DDG, а повне ім'я малюка — Дерріл Дуейн Гренберрі-молодший.

Акторка оголосила про народження Хало 6 січня через Instagram, розмістивши відео і фото, на якому вона тримає його за руку, а зап'ястя малюка прикрашає золотий браслет, на якому вигравірувано його ім'я.

Перше фото малюка Хало

Нагадаємо, Голлі та 26-річний DDG познайомилися в соцмережах. Репер спочатку лайкав її пости, а потім написав в особисті повідомлення.

Співачка зізналася, що цікавилася його творчістю ще тоді, коли він був маловідомим виконавцем і просто публікував ролики на Youtube.

"Я виросла на YouTube, завжди стежила за молодими виконавцями і постійно надихалася ними. Він був одним із них. Потім я про нього забула, а потім він надіслав мені повідомлення, а решта вже історія", — розповідала зірка в інтерв'ю.

Голлі навіть зворушливо зазначила, що її роман із DDG — це "перший раз", коли вона щиро закохалася.