Вагітна модель Софія Річі вийшла на червону доріжку (фото)
Донька Лайонела Річі очікує на народження доньки. Вона зʼявилася на публіці вперше після новин про майбутнє поповнення.
25-річна американська модель Софія Річі привернула увагу публіки на вечірці Warner Music Group перед церемонією "Греммі" в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.
Донька співака Лайонела Річі, яка очікує на народження первістка, дебютувала на червоній доріжці зі своїм помітно округленим животом, коли вона прибула на вечір разом з чоловіком Елліотом Грейнджем.
Софія зʼявилася на публіці в чорному топі та штанах у тон. Вона доповнила образ масивними сережками та зібрала волосся в охайний пучок. На ногах вагітної знаменитості були чорні туфлі. Модель також тримала в руках сумочку в тон.
Тим часом Елліот Грейндж доповнював вагітну кохану в чорному костюмі та білих кросівках. До образу продюсер додав окуляри.
Софія очолила парад зірок на гламурному заході, включаючи німецьку топмодель Гайді Клум.
Елліот і Софія почали зустрічатися у 2021 році, а заручилися у квітні 2022. Через рік пара узаконила свої стосунки.
На початку 2024 стало відомо, що донька Лайонела Річі очікує на народження первістка. Це має бути дівчинка.
Нагадаємо, Софія Річі на своєму весіллі повторила образ Клаудії Шиффер.
Також Фокус детальніше писав про чоловіка Софії Річі.