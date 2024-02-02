Квентін Тарантіно і Бред Пітт возз'єднаються для роботи над новим фільмом

Актор і режисер раніше працювали разом у фільмах "Безславні виродки" (2009) і "Одного разу в Голлівуді" (2019), За останній обидва отримали по "Оскару".

Американський режисер Квентін Тарантіно і його не менш знаменитий одноліток, актор Бред Пітт, знову возз'єднаються для спільної роботи. Пітт зіграє в імовірно останньому фільмі Тарантіно "Кінокритик", пише Deadline.

Бойовик, як передбачається, буде випущений Sony 2025 року, а продюсером картини стане Стейсі Шер. Яку роль Бред зіграє у стрічці, поки невідомо.

Раніше актор і режисер уже співпрацювали у фільмах "Безславні виродки" (2009) і "Одного разу в Голлівуді" (2019), до того ж за роль в останньому Пітт отримав свого першого "Оскара" в номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану", а Тарантіно нагороджено тією ж премією за найкращий оригінальний сценарій.

За сюжетом картини, дія "Кінокритика" відбуватиметься в 1977 році. За його словами, головний герой — це "хлопець, який дійсно жив, але ніколи не був по-справжньому знаменитий і писав рецензії на фільми для порножурналів".

Тарантіно сказав, що творче натхнення для персонажа походить від його роботи в підлітковому віці, коли він заповнював торгові автомати журналами для дорослих і діставав четвертаки.

"Усе інше було занадто огидне, щоб читати, але потім був цей порнографічний журнал зі справді цікавою сторінкою фільму. Був один критик, який мені особливо подобався. Він писав про популярні фільми і був другорядним критиком. Я думаю, що він був дуже хорошим критиком. Він був до біса цинічний. Його рецензії були чимось середнім між раннім Говардом Стерном і тим, ким міг би бути Тревіс Бікл, якби він був кінокритиком", — ділився режисер про людину, яка "писала так, ніби їй було 55 років, але насправді їй було тільки близько 30 років" і померла молодою від алкоголізму.

Квентін Тарантіно і Бред Пітт на зйомках фільму "Одного разу в Голлівуді"

Як відомо, Тарантіно кілька років тому заявив, що 10-й фільм стане останнім у його кар'єрі як режисера. Після цього він планує або піти на пенсію, або переключиться на іншу сферу.

Раніше Фокус писав, що Квентін Тарантіно одного разу заплатив $10 тисяч, щоб облизати ноги танцівниці.