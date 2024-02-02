Названо ще одного члена королівської родини, хто бере перерву на фоні операції Кейт Міддлтон

Менший брат короля Великої Британії Чарльза ІІІ, принц Едвард, напередодні відвідав Південну Африку. Зокрема, принц Едвард побував на острові Святої Єлени.

Повідомляється, що ще один член британської королівської родини бере відпустку від виконання публічних обов’язків, оскільки Кейт Міддлтон і король Чарльз ІІІ продовжують одужувати після своїх операцій. Про це пише Telegraph.

Принц Едвард бере "коротку перерву у виконанні громадських обов’язків після своєї поїздки за кордон у січні до Південної Африки та острова Св. Єлени".

Принц Едвард на острові Святої Єлени Фото: Facebook St Helena Government

Герцог Единбурзький провів чотири дні, відвідавши Південну Африку, країну Співдружності, та остров Святої Єлени, британську заморську територію.

Члени королівської сім’ї зазвичай беруть відпустку після насичених поїздок, тому, схоже, Едвард дотримується процедури. Він має відвідати прийом в Інституті фізики 8 лютого 2024, тож, судячи з усього, наступного тижня син покійної королеви Єлизавети ІІ відновить свої королівські обов’язки.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон, Софі Вессекська та принц Едвард Фото: Getty

Ця новина з'явилася після того, як Кейт Міддлтон і король Чарльз ІІІ повернулися додому після запланованих медичних процедур у Лондонській клініці.

Дружина принца Вільяма перенесла "заплановану операцію на черевній порожнині". Вона повернулася в котедж Аделаїда у Віндзорі з принцом Вільямом і їхніми трьома дітьми.

Принц Уельський звільнив свій графік від офіційних обовʼязків, щоб працювати лише в режимі батька, поки дружина одужує.

Королівські джерела кажуть, що повернення мами трьох дітей до офіційних обов’язків "залежатиме від медичної консультації ближче до часу", але це буде не раніше Великодня 2024.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Король Чарльз ІІІ також залишив лікарню після того, як його госпіталізували для лікування збільшення простати. Як відомо, після процедури монарх "почувається добре".

Нагадаємо, чому діти Кейт Міддлтон не відвідували її в лікарні.

Також Фокус писав про деталі операції принцеси Уельської, які залишилися поза увагою.