"Це російський слід": Льова Бі-2 прокоментував затримання в Таїланді

Учасників гурту "Бі-2" затримали в Таїланді після концерту 24 січня. Музикантів звинуватили, що вони виступали без дозволу на роботу. Їм загрожувала депортація в РФ.

Учасників гурту "Бі-2" затримали в Таїланді після концерту, що відбувся 24 січня на Пхукеті, звинувативши їх у тому, що вони виступали без дозволу на роботу. Музиканти майже тиждень провели в центрах для мігрантів. Більшості учасників гурту загрожувала депортація в Росію. Але вони в підсумку виїхали до Ізраїлю. І прокоментували ситуацію, що склалася. Про це пише Meduza.

"Бі-2" виступали проти російського вторгнення в Україну. Одного з лідерів гурту — Льову Бі-2 (Єгора Бортника) — у травні 2023 року Мін'юст РФ оголосив "іноземним агентом". Повідомляли, що вислати музикантів до Росії вимагав особисто генконсул РФ на Пхукеті Володимир Соснов.

Після переговорів, у яких брали участь дипломати з Ізраїлю та Австралії, учасникам групи вдалося полетіти в Тель-Авів.

"Нам усі говорили, що це російський слід, що це російське консульство спеціально (зробило — ред.) замовлення на гурт "Бі-2", щоб нас екстрадувати в РФ. Для чого? Ну ви самі розумієте", — заявив Льова Бі-2 після повернення з Таїланду.

Коментар Гліба Бі-2

Раніше музиканти повідомляли, що перебували в центрі затримання міграційної поліції острова Пхукет, Таїланд. Вони підтвердили, що їх затримала поліція відразу після концерту: приводом для затримання стали некоректно оформлені організаторами документи.

Музиканти наполягають, що всі концерти гурту "Бі-2" проводяться відповідно до місцевих законів і практик. І минулого року в них було два шоу в Таїланді.

"Нещодавні концерти в Паттаї та Пхукеті також проводили офіційно, із залученням місцевих організаторів і дотриманням усіх необхідних вимог щодо безпеки заходу", — йдеться в офіційній заяві гурту.

Було затримано всіх учасників групи, серед яких громадяни Росії, Ізраїлю та Австралії. Солісти і засновники групи, Льова і Шура, — не громадяни РФ.

Першу ніч вони провели в камері поліцейської дільниці. Наступного дня відбувся суд: було винесено рішення про штраф, який було сплачено на місці. На суді їм не надали перекладача. Після суду музикантів затримала міграційна поліція Таїланду.

"Ситуація і галас навколо неї підказують, що не останню роль у нашому затриманні зіграв тиск ззовні. Ми знаємо, що причини цього тиску — наша творчість, наші погляди, наша позиція", — повідомили музиканти, зазначивши, що їх утримували в міграційному центрі в загальній камері на 80 осіб і не пускали до них австралійського консула.

Концерти далі відбудуться за графіком. 17 лютого "Бі-2" виступатимуть у Дубаї.

Опозиційний російський політик Дмитро Гудков заявив в інтерв'ю, що генеральний консул Росії в Пхукеті Володимир Соснов раніше вислав владі Таїланду "чорний список" російських музикантів, у заборонах на концерти і депортації яких зацікавлена Росія.

"Я прекрасно розумію, що це була спецоперація російських спецслужб — для того, щоб продемонструвати всім нам, тим, хто перебуває за кордоном і критикує Путіна, що вони можуть дістати кого завгодно де завгодно. Їм потрібен був такий жирний трофей. Але ось, слава богу, нам вдалося цьому запобігти", — сказав Гудков, зазначивши, що у трьох музикантів гурту "Бі-2" паспорти РФ. Це Максим Лакмус, Гліб і Андрій Звонков.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що сталося з групою в Таїланді.