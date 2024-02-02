"Це особиста помста". Андрій Данилко вперше прокоментував довічну заборону на в'їзд в ОАЕ

Востаннє артист виступав у цій країні 2022 року. Особисто Данилка про заборону ніхто не повідомив.

Український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, уперше прокоментував довічну заборону на в'їзд в ОАЕ. Про це пише видання "Гордон". Раніше Данилко повідомив, що на війні з РФ загинув син його колеги.

Данилко заявив, що заборона не пов'язана з його виступом в ОАЕ у 2022 році. Про це повідомила пресслужба виконавця.

Андрія Данилка, як повідомляється, особисто не сповістили про заборону. Тож підтвердження того, що йому довічно заборонено в'їзд в ОАЕ, він отримав із власних джерел.

У ЗМІ причиною заборони назвали "розпалювання міжнаціональної ворожнечі" під час виступу артиста на корпоративі в столиці ОАЕ 2022 року, де він висловив свою проукраїнську позицію.

Сам Данилко уточнив, що в Дубаї він виступав не на корпоративі, а на концерті, куди міг прийти будь-хто, хто б придбав квитки.

А офіційна причина довічної заборони на перетин кордону ОАЕ не вказана в жодному документі.

"Потрібно розуміти, що це не робиться за бажанням влади Еміратів — це робиться за вказівкою російської верхівки. Це абсолютно точно особиста помста. Чому їх так бісить Сердючка? Тому що вона їх висміює. Їх дратує, що ми збираємо повні зали і публічно над ними сміємося. А тим часом пісні Сердючки досі лунають на новорічних вечірках по всій Росії. І вони нічого не можуть із цим вдіяти, тому й лютують, вдаються до такої дрібної помсти", — пояснив Данилко.

Артист заявив, що виступатиме й надалі, і їздитиме на гастролі за кордон, не змінюючи стилю своїх виступів.

Нагадаємо, від початку війни з РФ Андрій Данилко залишався в Києві у своїй квартирі на Хрещатику. А 2022 року артист продав автомобіль Фредді Мерк'юрі, яким він володів близько 10 років. Виручені кошти будуть спрямовані на створення в Україні центру протезування.

Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року був проданий на аукціоні RM Sotheby's за 250 000 фунтів стерлінгів (284 500 доларів).