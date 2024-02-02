Художниця Гапчинська розповіла про серйозне поранення чоловіка на фронті

Дмитро Гапчинський, який з перших днів пішов захищати Україну на фронт, отримав поранення та опинився в госпіталі. Його дружина розповіла перші подробиці та те, як почувається її чоловік.

49-річна художниця Євгенія Гапчинська розповіла, що її чоловік Дмитро, який воює на фронті, вже три місяці перебуває в лікарні. Відвертими подробицями особистого життя художниця поділилася в інтервʼю проєкт "Наодинці".

Зокрема, Євгенія уточнила, що її чоловік з початку повномасштабної війни пішов захищати Україну на фронт. У листопаді 2023 року він отримав поранення. За словами Євгенії, чоловіку розірвало кість руки, також він отримав осколкові поранення. Зараз у нього в спині досі знаходяться три уламки. Травми чоловік Гапчинської отримав від міни, яка розірвалася поряд.

За три місяці лікування, чоловік вже переніс дві операції, одну в Харкові, ще одну в столиці. Незабаром на Дмитра чекає ще одна операція.

"Нині Дмитро перебуває в лікарні Виснажений, хоче постійно спати",- сказала Гапчинська.

22:45 Звістка про поранення Дмитра і як він почувається зараз

Щодо того чи повернеться чоловік на фронт після поранення художниця відповіла, що поки ніхто про це не знає. Адже після лікування він пройде ЛФК, яке і вирішить, чи може Дмитро надалі йти на фронт.

За її словами, вони з чоловіком не обговорюють війну та те, де він був. Були лише поодинокі випадки, коли родина підіймала цю тему. Художниця також зізналася, що вона досі не знає в яких місцях довелося побувати її чоловіку, адже цього вони не обговорюють.

Також художниця розповіла про випадок, коли чоловік вперше приїхав додому після ротації. За її словами, вона досі не може забути запах його одягу, який він зняв одразу після того, як зайшов до будинку. Гапчинська згадала, що цей запах передає весь той біль війни, вона його описала як запах нафти, гарі та мертвого людського тіла.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на війні з російськими окупантами загинув футбольний арбітр. Також у січні 2024 року стало відомо, що на війні загинув український боксер Артем Хан з Миколаєва. Він зник у квітні 2022 року безвісти під Ізюмом на Харківщині.