Стало відомо, як Кейт Міддлтон покинула лікарню без уваги ЗМІ
Свою операцію королівська персона ретельно приховувала від громадськості. Навіть найближчі радники принцеси не знали про це.
Кейт Міддлтон використовувала розумну тактику, щоб покинути лікарню і не бути сфотографованою папараці. Про це пише Hello Magazine.
Дружина принца Вільяма покинула Лондонську клініку в той же день, що і король Чарльз ІІІ, якого зазнімкували понад 20 фотографів.
Госпіталізація мами трьох дітей була оповита таємницею з тих пір, як Кенсінгтонський палац оголосив, що її поклали в Лондонську клініку для "планової операції" на черевній порожнині на початку 2024 року.
Лише одна фотографія візиту принца Вільяма з’явилася під час перебування Міддлтон у лікарні. Проте королеву Каміллу, яка відвідувала короля Чарльза, фотографували набагато більше разів.
І Кейт, і її королівського свекра виписали в той же день. І хоча вихід суверена знімали понад 20 фотографів, принцеси Уельської не було зроблено жодного кадру.
Королівський фотограф Джеймс Вотлінг, який того ж дня був у Лондонській клініці, поділився своїми думками щодо цього.
Він чув, що принцеса Уельська могла непомітно вислизнути зі своєю особистою помічницею Наташею Арчер, яка була єдиним членом команди Кейт, кого сфотографували в день від’їзду. Жінку, яка працювала на Міддлтон понад 10 років, зафіксували за кермом її автомобіля, який перевозив кілька квітів, рослин і подарункових пакетів, можливо, назад до котеджу Аделаїда.
"Деякі люди кажуть, що принцеса Уельська була в задній частині автомобіля, але я вивчив фотографію і я не бачу цього", — розповідає Вотлінг.
У фотографа є власна теорія про те, як дружина майбутнього британського короля могла "виїхати, не турбуючи". Він каже: "Усе, що їм справді потрібно було зробити, — це посадити принцесу Уельську в автомобіль, який насправді не можна було розпізнати як королівський".
Нагадаємо, Кейт Міддлтон могла лежати в комі після операції.
Також Фокус писав про день народження мами Кейт Міддлтон.