Ідеї манікюру до Дня закоханих - цей манікюр зробить вас унікальною

День святого Валентина, або як його по іншому називають в народі День Закоханих у 2024 році відзначатиметься 14 лютого, як і кожного року. У світі цей день відомий як день, присвячений любові та романтичним стосункам. Щорічно 14 лютого люди обмінюються подарунками, квітами і висловлюють своє кохання та прихильність один до одного.

Особливо це свято популярне серед закоханих пар та майже завжди супроводжується особливими подіями, вечірками, вечерями чи іншими романтичними заходами. І якщо чоловіки на 14 лютого готують подарунки та сюрпризи, то жінкам ще до цього додається ідея манікюру, зачіска, макіяж і звісно образ. Щоб полегшити жінкам життя Фокус підготував підбірку цікавих ідей для манікюру.

Ідея 1

Манікюр з любовною тематикою. Оскільки 14 лютого — День закоханих, ви спокійно можете обрати для цього дня манікюр з сердечками, любовними символами, бантиками і гарними словами.

Сердечка. Ви можете намалювати маленькі серця на кожному пальчику, або зробити акцент лише на одному нігтику.

Любовні послання. Ви спокійно можете написати короткі любовні послання на кожному нігті, зробити це зможе ваш майстер манікюру використовуючи тонкий пензлик та різнокольорові лаки.

Квіти. Для романтичного настрою на покритті також можна намалювати ніжні квіти.

Парні символи. Можна зробити різні символи, які характерні вашій парі, або взяти інші символи коханні та намалювати на одній руці чи навіть обох.

Любовні пташки. Птахи є символом вічного кохання, тому спокійно можна намалювати пару пташок, що сидять на гілках.

Ідея 2

Френч-манікюр — це стильний і класичний варіант манікюру, який завжди виглядає стильно. Зазвичай для його виконання використовуються комбінації білого або бежевого кольору на кінчиках нігтів, а основа може бути рожевою, прозорою або іншою приглушеною палітрою. Однак, сучасні майстри манікюру люблять експериментувати, тому ви можете запропонувати іншу палітру кольорів для його виконання.

Френч-манікюр виглядає елегантно, підходить для будь-якого віку та для будь-якого приводу. Тому спокійно на 14 лютого ви можете зробити френч з неочікуваними акцентами.

Ідея 3

Матовий манікюр. Матовий манікюр — це стильний і трендовий варіант оформлення нігтів. Він відрізняється від звичайного блискучого манікюру тим, що має матовий фінішний ефект. Цей вид манікюру може бути виконаний на природних або штучних нігтях і мати різні кольори — від класичних, таких як чорний, білий або червоний, до яскравих та неонових відтінків. Матовий манікюр додає елегантності і може бути чудовим вибором для різних заходів або подій, коли вам потрібен стильний та оригінальний вигляд нігтів.

Ідея 4

Манікюр з використанням стрічок або стразів є нестандартним та індивідуальним способом прикрасити нігті. Цей вид дизайну додає особливого шарму навіть до звичайного манікюру.

Основними матеріалами, які використовуються для створення манікюру зі стрічками або стразами, є самі стрічки, стрази, клей і топ-покриття.

Однак манікюр зі стрічками або стразами вимагає терпіння, але результат буде чарівним, він додасть розкішного вигляду вашим нігтям.

Нагадаємо, тренди манікюру 2024: яке покриття нігтів актуальне до кінця року. Також ми писали про те, що Селена Гомес показала ідеальний вишневий манікюр, а Марго Роббі показала стильний нюдовий манікюр.