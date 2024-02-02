Автор сценарію до "Шаленого Макса 2": хто написав справжній шпигунський роман "Аргайл"

Роман під авторством загадкової Еллі Конвей вийшов майже водночас із фільмом. І у його авторстві підозрювали навіть Тейлор Свіфт.

Про загадкову Еллі Конвей заговорили в липні 2021 року, коли режисер Меттью Вон оголосив, що неопублікований трилер Конвей стане джерелом натхнення для наступного шпигунського фільму "Аргайл". Протягом наступних двох років жодної інформації про Конвей більше не надходило; вона мала офіційну сторінку в Instagram, але вона нічого не публікувала. Після виходу фільму фанати із подвоєною енергією намагалися з'ясувати, хто ховається під псевдонімом, підозрювали, що роман могла написати навіть Тейлор Свіфт. Але це виявилася не вона, пише The Telegraph.

Коли було випущено трейлер фільму Меттью Вона "Аргайл", з'ясувалося, що Еллі Конвей була персонажем фільму — письменницею-шпигуном, яку зіграла Брайс Даллас Ховард.

Однак вигаданість не стала на заваді літературній кар'єрі Конвей. Минулого місяця під її ім'ям було опубліковано роман, також названий "Аргайл", який викликав теплі відгуки.

Трейлери фильму "Аргайл"

Фанати припустили, що роман написав сам Меттью Вон, або Джейн Голдман, співавтор його шпигунських романів "Кінгсман". Також підозрювали Дж. К. Роулінг, яка раніше писала під псевдонімом.

А фанати Тейлор Свіфт вирішили, що це була їхня улюблена співачка, бо вона часто працює зі звукозаписною студією Conway.

Але виявилося, що під ім'ям Еллі Конвей пишуть відразу дві людини: Террі Хейс, австралійський письменник і сценарист, найбільш відомий своїм дебютом 2013 року, що підкорив світ, "Я пілігрим" і Теммі Коен, британський автор психологічних трилерів, таких як "Коли вона була поганою" (2016) та "Вони всі падають" (2017).

Теммі Коен та Террі Хейс

"Боже, я сподіваюся, що всі люди, які оформили попереднє замовлення на підставі того, що це написала Тейлор, не розчаровані", — пожартувала Террі.

Як вони справлялися з тим, що більшу частину трьох років тримали у секреті свою участь? "Найбільшою проблемою для мене було те, що я не міг розповісти своїй групі підтримки друзів-письменників, яким я дзвоню щоразу, коли у мене виникають проблеми", — розповіла Коен.

Роман, над яким співпрацювали Хейс та Коен, мав незвичайне походження. У середині 2021 року Он, який хотів зняти фільм за романом "Я — пілігрим", не зміг цього зробити тому, що права були продані MGM. Так що він прийшов до Хейс і Коен з новою ідеєю.

Він готувався до екранізації "Аргайла" і вважав, що Хейс має написати супровідний роман: не книгу до фільму, а книгу, яку могла б написати героїня фільму – один із її шпигунських трилерів за участю агента ЦРУ Обрі Аргайла.

Хейс поділився цією ідеєю зі своїм видавцем Біллом Скоттом-Керром із Transworld. І той запропонував йому взяти співавтора для Аргайла: Теммі Коен.

"Террі наполягав на тому, що у нас має бути лиходій-російський. Коли ми почали писати, два з половиною роки тому, кінокомпанія була стурбована тим, що російські лиходії — це стара історія. Але він був далекоглядним", — зізналася Теммі.

Дует непохитний у тому, що книга не є рекламним трюком для фільму. "Я так і подумав, коли вперше почув про цю ідею, але насправді вони справді хотіли отримати найкращу книгу, яку тільки можливо", — каже Коен.

Террі Хейс прославився, написавши сценарій для фільму "Шалений Макс 2: Воїн дороги", після знайомства з режисером Джорджем Міллером. Також він написав сценарій для фільму "Мертвий Штіль" (1989). У 2001 році він був номінований на премію Брема Стокера за найкращий сценарій до фільму "З пекла" (2001).

Наразі колеги зайняті своїми власними проектами, але вони не проти писати й надалі під псевдонімом Еллі Конвей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як пройшла прем'єра шпигунського фільму "Аргайл" у Києві.