Сталь та золото: історія унікальної тіари шведської кронпринцеси Вікторії

Кронпринцеса Швеції Вікторія вдягла унікальну тіару без діамантів на прийом із президентом Франції. Тіара з королівської скриньки зроблена зі сталі та золота і раніше належала Гортензії Богарні.

Кронпринцеса Швеції Вікторія була присутня на державній вечері з президентом Франції Емманюелем Макроном та його дружиною Бріжит у Королівському палаці у Стокгольмі на початку тижня. І вона доповнила свою сукню дуже оригінальною тіарою. Про це пише PEOPLE.

У вівторок увечері 46-річна спадкова принцеса одягла наполеонівську тіару з огранованої сталі на державну вечерю, що відбулася на честь дводенного державного візиту президента Емманюеля Макрона до Швеції. Президент Франції та його дружина, перша леді Бріжит Макрон, приєдналися до шведської королівської родини на дипломатичній вечері в Королівському палаці в Стокгольмі, на якому був потрібен дрес-код у білих краватках, включаючи діадеми.

Кронпринцеса Вікторія у тіарі Гортензії де Богарні Фото: Getty Images

Вибір кронпринцесою Вікторією сталевої тіари в наполеонівському стилі, можливо, був пошаною французьким гостям.

За даними The Court Jeweller, оригінальний головний убір було виготовлено для Гортензії де Богарне, падчерки Наполеона Бонапарта. Сталева тіара незвичайна тим, що вона не містить дорогоцінного каміння і прикрашена мотивом з пір'я, квітів, жолудів і дубового листя, виконаним із золота та сталі.

Кронпринцеса Вікторія у сталевому тіарі Фото: Kungahuset/Instagram

Повідомляється, що тіару було передано племінниці Гортензії Жозефіні, яка вийшла заміж за короля Швеції Оскара I у 1823 році.

Аксесуар потім наче зник на сто років. Як говорить історія, в 1976 році новоспечена королева Швеції Сільвія перевіряла палацові кабінети і знайшла забутий скарб у оксамитовій скриньці.

Дружина короля Карла XVI Густава відреставрувала тіару і вперше одягла її під час державного візиту до Австрії 1979 року, з того часу зберігаючи його у своїй королівській ротації.

Давно забутий головний убір, мабуть, також привернув увагу її старшої дочки, коли вона досягла віку носіння тіари. Отже, кронпринцеса Вікторія носить сталеву тіару наполеонівського огранювання з 2000-х років.

У вівторок спадкоємиця шведського престолу одягла тіару з бальною сукнею сіро-блакитного кольору від H&M, повторюючи комбінацію тіари та сукні, яку вона вперше продемонструвала на банкеті Нобелівської премії у 2016 році.

Мати наслідної принцеси Вікторії, королева Сильвія, і її невістка, принцеса Софія, також блищали на державній вечері у вівторок — обидві були одягнені в сентиментальні головні убори, які носили на своїх весіллях.

Королева Сільвія та Емманюель Макрон Фото: Getty Images

80-річна королева Сільвія носила тіару-камею, на якій вона вийшла заміж за короля Карла XVI Густава в 1976 році, а 39-річна принцеса Софія сяяла в тіарі Palmette, яку їй подарували король і королева, коли вона виходила заміж за їхнього сина. Карла Філіпа у 2015 році.

Принцеса Софія та принц Філіпп Фото: Kungahuset/Instagram

Нагадаємо, Бріжит Макрон для урочистої вечері у Стокгольмі обрала приголомшливу блакитну сукню з блискучою обробкою.