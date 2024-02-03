"Євробачення 2024": голосування за переможця Нацвідбору перенесли на наступний день

Про перенесення голосування оголосив ведучий Тимур Мірошниченко. Перед цим через наплив охочих проголосувати перестала працювати "Дія".

Голосування за конкурсантів Нацвідбору перенесли на 4 лютого. Застосунок "Дія" так і не запрацював, тож у прямому ефірі було ухвалено рішення залишити спроби та розібратися з тим, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі "Євробачення 2024", уже наступного дня. Про це повідомив ведучий Тимур Мірошниченко під час трансляції.

Свої номери конкурсанти представляли в записі. Концерт був записаний заздалегідь без глядачів. Місце також тримали в таємниці з міркувань безпеки. Переможця планували оголосити після того, як 11 конкурсантів, ведучі та судді перемістяться в укриття, а всі охочі проголосують через застосунок "Дія".

Але одразу після того, як голосування почалося, додаток перестав працювати. Тоді голосування продовжили на півгодини. Ведучі та артисти весь цей час розважали глядачів з укриття.

А коли 30 хвилин минули, було вирішено перенести голосування на 4 лютого.

"Сьогодні переможця не назвуть. "Дія" так і не запрацювала. І скоріше за все не запрацює, хоча фахівці Мінцифри над цим працюють. Час пізній і ми тягнути більше не можемо", — сказав ведучий.

Тимур зазначив, що щойно "Дія" запрацює, голосування відновиться і воно триватиме всю ніч і весь день, 4 лютого.

За його словами, о 19.05, 4 лютого, ведучі знову вийдуть у прямий ефір і закриють лінії для голосування. І оголосять ім'я переможця Нацвідбору.

У телеканалу "Суспільне" було право оголосити переможця, користуючись результатами голосування журі, але організатори вирішили зробити все, щоб і глядачі також змогли проголосувати.

Після цього повідомлення ведучі попрощалися і трансляцію з укриття було припинено.

Трохи згодом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував пост в якому зазначив, що сьогодні була рекордна кількість користувачів у "Дії" за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 000 запитів.

Пост Михайла Федорова Фото: Скриншот

"Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку", — написав міністр.

Нагадаємо, раніше букмекери припустили, хто може стати переможцем Нацвідбору і вирушити на пісенний конкурс у Мальме, Швеція.