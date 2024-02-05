Дженніфер Лопес показала манікюр для зустрічі весни 2024 (фото)

Нейл-майстер наніс два класичні відтінки — Mademoiselle and Skinny Dip. Зокрема, Том Бачик використав абрикосову олію для зволоження кутикули та шкіри.

54-річна американська співачка Дженніфер Лопес показала, який манікюр варто зробити на початку весни 2024 року. Знімком своєї нової роботи ділиться в Instagram нейл-майстер Том Бачик.

Дружина оскароносного Бена Аффлека зробила ставку на нейтральні відтінки та відмовилася від дизайну чи камінців. Її нігті Том Бачик покрив світло-персиковим лаком. З цим манікюром артистка вирушила на шоу SNL.

"Блиск для нігтів. Персиковий рожевий манікюр", — написав знаменитий нейл-майстер.

Бачик зізнався, що любить нестандартні розшаровування нюдових відтінків "для досягнення ідеального кольору".

Він наніс два класичні відтінки — Mademoiselle and Skinny Dip.

"Однак я хотів, щоб відтінок був трохи більш персиковим, щоб ідеально пасував до її сукні. Для досягнення ідеального кольору я наніс один шар "Skinny Dip"", — зазначив Бачик, який після цього додав верхнє покриття "Gel Setter" для кращого блиску.

Зокрема, майстер використав абрикосову олію для зволоження кутикули та шкіри.

Новий манікюр Дженніфер Лопес

Новий манікюр доповнила розкішна масивна каблучка на руці Джей Ло.

Дженніфер Лопес на SNL

Нагадаємо, які нігті будуть трендовими впродовж 2024 року.

Також Фокус писав про ідеї манікюру до Дня закоханих 2024.